Pérez: “Está claro que el coronavirus se expande por el aire, pero también se expande por la incompetencia”

El presentador y director de ‘Trece al día’ ha señalado que: “puedo llegar a entender que el Gobierno diga públicamente que ha gestionado de forma maravillosa la crisis sanitaria por el Coronavirus. Evidentemente no debería ser así porque los datos no avalan esta afirmación. Pero también es cierto que forma parte de lo habitual en el debate político de baja estofa que padecemos”.

Ha insistido que: “ya es mucho más difícil de entender que el Gobiernomienta abiertamente con el número de fallecidos durante esa crisis y que lo rebaje a la mitad. No es entendible desde el mínimo rigor moral exigible a cualquier Gobierno pero lo que es realmente inadmisible es que este Gobierno se crea su propia propaganda, porque solo eso”.

“Que se han creído los aplausos”, ha señalado el presentador de Trece, “que se regalan a sí mismos lo que puede explicar que durante este tiempo no hayan hecho absolutamente nada en los tres meses desde que pasó lo peor de la crisis sanitaria. Ni se han puesto en marcha las aplicaciones móviles que permitan acotar los contagios ni existe laRed Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Puede ponerlos en marcha, pero no se ha movido ni un papel desde punto de vista legal. Por ejemplo para poder hacer confinamientos quirúrgicos, porque luego nos pueden enfadar mucho que los ingleses no se pongan una cuarentena a quienes llegan aquel país procedentes de España”.

Pérez ha afirmado que. “será todo lo injusto que queráis, y desde luego no se hacen así las cosas entre países vecinos y casi hermanos. Pero eso no nos debe hacer perder de vista la realidad y la realidad es que, de nuevo, en España, tenemos el peor repunte de Coronavirus. Los datos lo demuestran. El Coronavirus está claro se expande por el aire, pero también se expande por la incompetencia”.