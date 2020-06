José Luis Pérez: "Parece que el ministro Ábalos está acostumbrado a no pagar las facturas que recibe"

Vídeo

Los comerciantes de la estación de tren de Atocha han protestado hoy ante el ministro Ábalos porque les quería cobrar el alquiler incluso durante el tiempo de confinamiento en el que tuvieron sus negocios cerrados. Lo cierto es que la respuesta de Ábalos ha sido de lo más surrealista, ya que lo que les ha dicho es que el ministerio les ha pasado la factura pero no les ha exigido el cobro. Yo no sé si el ministro Ábalos está acostumbrado a no pagar las facturas que recibe, pero desde luego tú no utilices la doctrina Ábalos cuando recibas una factura de Hacienda porque te ibas a enterar.

En definitiva, ha sido el caso de esos comerciantes, pero podría haber sido el de decenas de miles de trabajadores que siguen sin cobrar su ERTE después de tres meses de haberlo solicitado. O esas familias que siguen acudiendo a las colas del hambre a instituciones como Cáritas, que ha aumentado hasta un 60% la demanda de ayuda que recibe. Y todo esto ocurre mientras el Gobierno repite una y otra vez que en esta crisis nadie se va a quedar atrás. Esta es un promesa falsa, mentirosa, que por desgracia este Gobierno está muy lejos de poder cumplir.