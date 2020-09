José Luis Pérez: "Casado se ha equivocado al decir que no le preocupa el caso Kitchen"

Vídeo

Creo que Pablo Casado se ha equivocado cuando le ha dicho hoy a 'Herrera en COPE', en esa entrevista, que a día de hoy, no le preocupa el caso Kitchen. Esa investigación por el supuesto espionaje al que fue el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

Pablo Casado no es ni mucho menos tan ingenuo como para que no le preocupe una investigación que es bastante fea para el Partido Popular. Por supuesto que le preocupa. Si es que el propio Casado lo ha dejado también claro en esa entrevista cuando le decía a Herrera que ya en el momento de hacer las listas electorales tuvo mucho cuidado en no incluir en ellas a alguna de las personas que pueden ser objeto de esa investigación judicial. Ya entonces le preocupaba.

Miren, aquí la pregunta es en qué momento se extingue la responsabilidad política por un caso turbio en alguno de los partidos.

Y precisamente ahí, por decisiones como esas, es donde puede sacar pecho Pablo Casado porque tomó las medidas. ¿Qué mas puede hacer? ¿Suspender de militancia? Vaya medida durísima a algunas de las personas que puedan acabar siendo investigadas.

No, ya tomó la decisión. La más dura que podría tomar no incluyéndoles en las listas.

¿Se agota ahí la responsabilidad? Lo cierto es que poco más puede hacer. Si seguimos buscando responsabilidades, insisto, ¿dónde ponemos el limite?. ¿Tiene que desaparecer el PSOE porque fue condenado el que fue su presidente en el caso de los ERE? ¿Tiene que desaparecer Unidas podemos porque ahora mismo también esta como partido imputado en una causa de presunta financiación irregular?

Las cosas en su sitio.