Pérez: "Estamos inmersos en una crisis económica de caballo"

Vídeo

El presentador de 'Trece al día' ha señalado que: "no es casualidad que la economía española haya sido la que más ha bajado, la que más ha perdido de todos los países de nuestro entorno. Con motivo de la pandemia en España, la realidad es que se reacciono tarde. La enfermedad se descontrolo por completo más que en otros países y hubo que tomar medidas muy drásticas.

Pérez ha insistido en que: "entonces, hasta el Gobierno presumía de que teníamos el confinamiento más severo de Europa. Cuando en realidad aquello era la manifestación de un fracaso en las medidas preventivas. Por eso hoy tenemos que contar que la economía española ha perdido 6 puntos. Más que la italiana, y 8 puntos más que la alemana. Que la riqueza de nuestro país ha caído el doble que la de Estados Unidos. Pero es verdad que seguramente no ayuda, no soluciona nada llorar sobre la leche derramada".

El presentador ha llegado a afirmar que: "tenemos una crisis económica de caballo. Y tampoco se va a arreglar con frases grandilocuentes. Muy bonitas pero que son mentira, del estilo de 'nadie se va a quedar atrás' están quedando frases bonitas, si, que no son verdad. También hay otras del estilo de 'no hay autonomías de primera y autonomías de segunda'. Solo se puede solucionar con un verdadero acuerdo político de unidad. Se tiene que dejar de lado a las políticas más extremistas. Todo el mundo lo sabe, también los políticos. Pero lo peor es que no hay indicios de que vayan a ir por esa dirección".