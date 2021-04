‘Solidarios por un bien común’ descubre a la sociedad los ámbitos menos conocidos de la labor asistencial de la Iglesia. En el segundo programa de esta nueva temporada, titulado “Educación”, Asell Sánchez-Vicente, acompañado por el equipo del programa, viaja a Oviedo para conocer el gran trabajo que realiza el colegio diocesano Sagrada Familia. Un centro que rompe con los prejuicios de la educación concertada.

Como padres, queremos que nuestros hijos se eduquen desde el respeto y la empatía para que, el día de mañana, esos valores sean pilares de la sociedad que construyan. En este centro están matriculados alumnos y alumnas con discapacidad, sin discapacidad y chicos y chicas que viven en centros de acogida. Tanta es la entrega y compromiso que el colegio se llega a hacer cargo de aquellas mensualidades a las que no pueden hacer frente algunas de las familias. “Cada día es un comienzo, una oportunidad para crecer, desarrollarse, aprender, equivocarse, mejorar y, en definitiva, evolucionar”, así lo afirma Myriam Fernández, directora del centro.

"Cuando empezó en este colegio, estaba feliz. Me llenó el corazón"

"Cuando buscaba un colegio, no me improta la clase de niño ni cómo esté el colegio, lo que me importa es que él sea bien tratado", explica una de las madres de los niños matriculados en este colegio. "En Uruguay no encontramos un colegio así, buscamos miles. Él lloraba, no quería ir, se dormía en clase. Pero cuando empezó aquí, estaba feliz. Me llenó el corazón porque él no tenía nociones y avanzó muchísimo. Es otro niño".

‘Solidarios por un bien común’ pone voz y rostro a los protagonistas que viven, en primera persona, la difícil situación de los más vulnerables. Tanto los profesores como el personal no docente, del Colegio Sagrada Familia, practican lo que siempre se ha conocido como “predicar con el ejemplo”. “Cuando entras por primera vez al colegio percibes que la atención y el cariño que dedican a los alumnos están en un nivel muy superior al que su tarea docente requiere”, destaca Asell Sánchez-Vicente.

