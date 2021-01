Fernando de Haro defiende que Darias tiene que "endurecer las medidas y modificar el plan de vacunación"

Fernando de Haro, periodista, analiza en 'La Lupa de la mañana' toda la actualidad política, social y económica de nuestro país. Ante la nueva Ministra de Sanidad, el periodista expone que “Carolina Darias no va a presentar una propuesta para modificar el plan de vacunación”. Y señala que hay que tener en cuenta que “con los retrasos que vamos a tener de los suministros de las vacunas que vienen de Europa, el ritmo de vacunación va a abajar de forma considerable. En la tercera semana de enero consiguieron vacunar a 90.000 personas al día, se bajó a 40.000 y ahora seguramente vaya a bajar mucho más”.

El periodista manifiesta que “si Carolina Darias, para cuando vuelva a haber vacunas, no tiene una estrategia de vacunación diferente a la que ha llevado hasta ahora Illa, no tendremos el 70% de la inmunidad de grupo en verano, si no que tendremos que esperar a dentro de 2 o 3 años”. Y concluye defendiendo que “Darias tiene dos cuestiones muy importantes por delante: atender al posible endurecimiento de medidas y, sobre todo, modificar un plan de vacunación que no está funcionando”.

Respecto a que los separatistas presos puedan hacer campaña con absoluta normalidad, el periodista opina que “la decisión de la Generalitat evidentemente es un acto de propaganda electoral, hay que recordar que ya se tomó una decisión por parte del Supremo que decía que este tercer grado no se le podía conceder porque era una burle que no se podía hacer por razones políticas, es un pronunciamiento del Supremo que está absolutamente justificado”. Y añade que tenemos “una provocación por parte de la Generalitat, esta es una decisión para conseguir votos para estas elecciones que según dicen las encuestas, están bastantes reñidas”.

Fernando de Haro defiende que ahora la cuestión es “si se puede o no tomar una decisión cautelar porque esto obligaría a iniciar el proceso que se ya se inició cuando la Generalitat tomó una decisión similar”. Y declara que esto es “un claro gesto de desobediencia, veremos a haber si hay instrumentos jurídicos capaces de impedir que estén en campaña, en cualquier caso, es lo de siempre, Esquerra y JxCat desobedeciendo a la ley y a los tribunales y saltándose la normativa en función de su proyecto”.