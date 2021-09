Nuevo golpe del Gobierno a la ganadería: “¿Crees que voy a dejar a mis hijos seguir con la tradición?"

A partir de hoy, no se pueden cazar lobos en España. Los ecologistas lo celebran, pero hay varias comunidades autónomas que han anunciado que van a ir a los tribunales y piden que se siga manteniendo la caza de manera controlada para salvar sus cabezas de ganado. Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria concentran, a día de hoy, más del 90% de estos ejemplares de lobo en todo el país. El Boletín Oficial del Estado publica hoy la orden del Gobierno que modifica el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) para incluir al lobo ibérico ("Canis lupus"), con el aval del Consejo de Estado y el Comité Científico.

Lucía Velasco, ganadera asturiana, ha estado en ‘La Lupa’ de TRECE para criticar esta ley que, asegura, tendrá consecuencias serias para el sector: “Tengo más de cien animales y, este año, tuve alguna pérdida, pero no tengo en exceso porque me paso las noches por el monte cuidando de mis animales. ¿Quién cuida de mí? ¿Quién hace la conciliación familiar de mis hijos? El peligro al que yo estoy expuesta en un monte, de más de cien hectáreas, sola, de noche… habiendo un pequeño control donde todos tengamos cabida se podrían evitar muchos problemas. Con esta ley nos están obligando a cerrar nuestras explotaciones e irnos. Ya estamos cansados de que no se nos apoye. El otro día Garzón sale a decir que no se consuma carne, que las vacas gastan el agua, que si contaminan… ya es constante contra nosotros. La cuerda aprieta demasiado el cuello de los ganaderos y vamos a decir “hasta aquí llegamos” y nadie se pregunta qué va a comer la sociedad”.

?? "Con esta ley nos están obligando, a los ganaderos, a cerrar nuestras explotaciones e irnos. Ya estamos cansados de que no se nos apoye. Pero nadie se pregunta qué va a comer la sociedad"



?? Lucía Velasco, ganadera, en #LaLupa22Spic.twitter.com/WrYmW679m1 — La Lupa (@LaLupaTRECE) September 22, 2021









¿Se percibe alguna compensación si mueren animales por el ataque de un lobo? Lucía destaca que no esto lo que están buscando: “Las compensaciones son pequeñas. Si se te muere el animal hoy tardas más de dos años en cobrarlo, pero ¿Quién me devuelve a mí la genética, la raza, de ese animal? ¿Quién me devuelve todo ese trabajo y ese esfuerzo? Porque nosotros vamos perfeccionando y mejorando la raza. No queremos indemnizaciones, lo que quiero es trabajar libremente y que no me maten mis animales”.

Lucía defiende que una caza controlada del lobo es la solución: “Seguimos teniendo pérdidas controlándolo, imagina sin controlarlo. Hay personas que pierden 30-40 cabras al año, es la ganancia del año. Hay precios muy bajos en la carne, nos sube la luz, el seguro, el gasoil… ¿Qué ganadero va a subsistir? Y para colmo tenemos campañas publicitarias diciendo que no se consuma carne, ahora esto del lobo, y luego vendrá la contaminación… ¿Crees que voy a dejar a mis hijos que sigan con esta tradición, de más de cuatro siglos que llevamos haciéndolo?El Gobierno nos ha demostrado que nos ha contado cuentos y no realidades. O se pone las pilas y tira por el sector primario o veremos, dentro de 10 años, donde quedan los ganaderos”.