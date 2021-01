Miembro del Partido Demócrata de EE.UU. declara que ha sido "una noche negra para la democracia de este país”

Julián Linares, miembro del Partido Demócrata de EE.UU., analiza en 'La Lupa de la mañana' la situación política tras el asalto al Capitolio. Julián Linares afirma que “ha sido una noche bastante dura, terminamos a las 4 de la mañana después de una noche negra para la democracia de este país”.

El miembro del Partido Demócrata de EE.UU. declara que “esto se veía venir, y no de ahora, si no desde hace 4 años”. Y justifica que “el presidente Trump ha estado durante los 4 años tratando de poner a la democracia de Estados Unidos prácticamente a su favor, es más, yo diría que él quería ser un presidente autoritario, pero también tener una democracia controlada, eso era lo que el señor Trump quería”.

El asalto al Capitolio en Estados Unidos deja cuatro muertos y cincuenta y dos detenidos. El demócrata manifiesta que “es una pena que el partido republicano, o parte del partido republicano, se haya prácticamente quitado el apellido y sea el partido de Trump, eso no es bueno para la democracia estadounidense” y señala que “en un país dónde sólo hay dos partidos que pueden llegar al poder, espero que el partido republicano piense y recapacite sobre lo que ha pasado ayer y vuelva a ser el partido Lincoln, el partido de Bush, un partido de Gobierno pero un partido con la cabeza puesta en los Estados Unidos y en su gente, no en un personaje autoritario”.

El miembro del Partido Demócrata afirma en TRECE que “nosotros creemos que esto ha sido un toque de atención para que el populismo se sepa de donde viene, pero hay que estar muy atentos a lo que va a pasar en los próximos años”. Julián Linares sentencia que la democracia es “frágil, es muy frágil y hay que cuidarla, y en estos momentos Estados Unidos tiene que tener eso muy en cuenta, hay que cuidar la democracia que se ha visto atentada”.

Ante la facilidad con la que han podido entrar en el capitolio, el demócrata declara que es “algo que se ha estado discutiendo y de lo que se va a hablar muchísimo en los próximos días”. Y ejemplifica el caso de las manifestaciones en Washington de 'Black Lives Matter' en las que “había más de 15.000 o 20.000 policías cuidando la capital de Estados Unidos, o cuando el señor Trump quiso darse el paseo por la orilla Pensilvania, la guardia nacional, la policía metropolitana y a la guarda del capitolio, despejó la explanada de la avenida de Pensilvania”. El miembro del Partido Demócrata de EE.UU. explica que ayer “solamente estaba la policía del Capitolio, e incluso había policías que se hacían selfies con los manifestantes”. Y manifiesta que “aquí hay que pensar que lógicamente se llevaron una sorpresa y que no pensaban que esto iba a llegar donde llegó, pero también hay que ver por qué no se activó la guardia nacional, la alcaldesa del distrito federal de Washington puede activar la guardia nacional y la tienen que pedir, pero no se pidió hasta muy tarde y ahora se tiene que estudiar qué pasó con la guardia del Capitolio”.