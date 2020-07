Las librerías celebran su Día del Libro

El confinamiento ha sido capaz de dejarnos sin Semana Santa y San Fermín, pero los libreros no iban a dejar que pasara por alto el Día del Libro, por lo que decidieron trasladar, y no suspender, este día al 23 de julio.

Toda España se vuelca cada año con los libros y sus libreros y este año no iba a ser menos a pesar de las circunstancias, incluso grandes autores como Arturo Pérez-Reverte han decidido que, si no podían firmar ejemplares en persona, sus lectores no iban a quedarse sin su dedicatoria por lo que han firmado sus libros en formato electrónico.

A pesar de querer celebrar por todo lo alto este día, no se ha olvidado de tomar las medidas higiénicas y de prevención con guantes y gel hidroalcohólico para que los clientes puedan ojear los libros con tranquilidad.

Tampoco se ha cancelado la Feria del Libro que se celebrará en octubre en su lugar habitual, en el Parque del Retiro.