El mensaje de UGT al Gobierno sobre los ERTE sin cobrar: "La gente no come con carácter retroactivo"

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha pasado esta mañana por el plató de 'La Lupa de la mañana' de TRECE para analizar junto a Ana Samboal la actualidad política, laboral y sanitaria. Sobre la situación actual, Álvarez sostiene que "hay muchas incertidumbres, muchas incógnitas, no sabemos cómo se va a poder controlar la evolución del virus. Esto es clave para normalizar la vida social y económica de los ciudadanos".

Pepe Álvarez, duro con las palabras del ministro Escrivá sobre el retraso del pago de los ERTE

Uno de los momentos más importantes de la entrevista ha llegado cuando se ha referido al ministro Escrivá que señalaba que los ERTE que miles de trabajadores aún no han cobrado, llegarían con carácter retroactivo, algo que al sindicato que preside el señor Álvarez no ha gustado mucho: "Me pone los pelos de punta que el ministro Escrivá dice que pagaran a la gente con carácter retroactivo, pero oiga señor ministro, la gente no come con carácter retroactivo".

En la línea de la negociación con el Gobierno de la extensión de los expedientes de regulación de empleo temporales, Pepe Álvarez ha asegurado que "vamos a poner líneas rojas, en este país la gente ha sufrido mucho y de cómo salgamos de los ERTE va a depender bastante el futuro inmediato del país". Resulta claro que, para UGT, la extensión del cobro de esta prestación y las condiciones bajo las que se haga son clave para garantizar el empleo y mermar los efectos de la crisis económicas.

UGT denuncia la falta de trabajadores en la Administración Pública para la gestión de los ERTE

Sobre la preocupante situación de cada vez más trabajadores y las gestiones que dependen del Ejecutivo, Pepe Álvarez ha dejado claro que "el mundo laboral es un caos absoluto, hay sectores que funcionan con cierta normalidad y otros no. Las cuestiones que tienen que ver con la Administración son caóticas: cobro de ERTE, clarificar qué pasa con quien trabaja a media jornada por cuenta ajena y otra media jornada por cuenta propia... En todo caso, seis meses después, tenemos que poner ya luz y resolver los problemas. No hay trabajadores suficientes en la Administración y es una evidencia. Desde el Gobierno deben poner ya medios para solucionarlo".