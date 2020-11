Ana Samboal: "Nos quejamos de noticias falsas y ordenamos a la Fiscalía que censure. En eso estamos"

Viernes 20 de noviembre de 2020. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que en cuatro días, el martes, en Consejo de Ministros, el Gobierno anunciará un plan de vacunación en el que el Gobierno lleva trabajando desde el pasado mes de septiembre.

No tenemos vacunas, no sabemos cuándo estarán, hay todavía muchos infectados, las comunidades autónomas anuncian nuevas restricciones a la movilidad durante el Puente de Diciembre, pero que la realidad no nos estropee un buen titular: anunciemos vacunas que no existen, la realidad que la gestión en los gobiernos autonómicos, y después nos quejamos de noticias falsas y vamos a ordenar a la Fiscalía que censure a los medios de comunicación que las publican. En eso estamos.