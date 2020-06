Ana Samboal: "Todos los millones prometidos a distintos sectores deberán ser respaldados por la Unión Europea"

Vídeo

No hay acuse de recibo desde Moncloa pero seguro que han llegado muy claritas las palabras que han pronunciado los presidentes de las grandes empresas. Ya solo la foto y la reunión de estas personas las que representan a las primeras empresas de nuestro país, deja claro el respaldo a la posición de la CEOE en la dura negociación sobre la prórroga de los ERTE. O se prorrogan o esos empleos que hay en suspenso pueden acabar en nuevos parados. Hay otra cuestión importante: la seguridad jurídica, es decir... no me cambie usted presidente las reglas en el partido.

Es una de las cuestiones que le va a dejar clara el Gobierno a Bruselas. Sánchez tiene prisa para sacar adelante un Presupuesto para garantizar una legislatura en Moncloa...pero esas cuentas dependen del visto bueno de Bruselas. Todos los millones que se están prometiendo a distintos sectores productivos y grupos de opinión tendrán que respaldarlos la Unión Europea. De no ser así, la legislatura estará acabada. Así finaliza Ana Samboal el monólogo de hoy martes 16 de junio de 2020.

Unos presupuestos con acuerdos cuestionables: ERC ya ha dicho que no pactará con Cs

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha insistido este martes al Gobierno en que es "bastante incompatible" que quiera pactar los Presupuestos de 2021 con su partido y con Ciudadanos y ha advertido de que no aceptarán "chantajes" para forzarles a apoyar un proyecto de ese tenor.

De esta forma ha respondido, en rueda de prensa en el Congreso, a unas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, apuntando que para sacar adelante las cuentas públicas del próximo ejercicio será necesario que todos cedan.

Aunque aún no ha habido conversaciones en este sentido, Rufián ha recalcado que "una cosa es ceder y otra, un chantaje" para añadir que Esquerra no pasará por que los Presupuestos se pacten "con uno de los partidos que estaba en la foto de Colón", en alusión a Ciudadanos.

"No es que sea incompatible con ERC, es que es incompatible con cualquiera medida justa de izquierdas", ha apuntado el independentista catalán