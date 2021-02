Ana Samboal, sobre Iglesias: "No se puede ser vicepresidente del Gobierno y cuestionar la democracia española"

Vídeo

No se puede estar en misa y repicando, y eso es a lo que está Pablo Iglesias. No se puede defender la libertad de expresión de Pablo Hasel, que es un tipo que ofende, que incita al odio, y al mismo tiempo pedir respeto para otros colectivos, sean cuales fueren. No se puede estar en misa y repicando porque no se puede ser vicepresidente del Gobierno de España y al mismo tiempo cuestionar la democracia española y sus instituciones, poner en jaque a la Monarquía cada vez que abre la boca o faltarle al respeto como lo hace con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los encargados de vigilar que se cumple la legalidad vigente.

Hoy Pablo Iglesias ha comenzado a encontrarse con la horma de su zapato. Forma parte de un Gobierno en el que ni el presidente ni ninguno de sus ministros han respaldado no solo sus declaraciones, que no se podían respaldar, pero tampoco su figura como miembro del Gobierno en la sesión de control.

Pablo Iglesias ha tocado líneas rojas. Ha estado cuestionando la democracia de forma recurrente en los últimos días. La imagen vale más que mil palabras. La vicepresidenta, Carmen Calvo, sentada a su lado, se ha cruzado ostensiblemente de brazos cuando ha terminado de intervenir en el Hemiciclo. Nadie del grupo socialista le ha aplaudido. Parece un principio. Ya veremos cuánto dura la luna de miel en la coalición de Gobierno.