Ana Samboal, sobre el asalto al Capitolio: "Veremos si no hay 'Rodea al Congreso', que se parecen"

Vídeo

Volvemos a COPE.es y volvemos en un inicio de año por todo lo alto: en plena ola de frío, en plena tercera ola de covid y en plena ola del principio del fin del populismo.

Asalto al Capitolio en los Estados Unidos. ¿Será la vacuna contra las soluciones fáciles en la política? Veremos si no hay 'Rodea al Congreso', que si no son lo mismo se parecen y mucho.

Tercera ola del covid. La primera podemos echar la culpa al Gobierno que dijo que esto sería una gripe y nada más. La segunda, quizá, si me apuran, al presidente que dijo "váyanse de vacaciones, como yo, y disfruten". Esta tercera ya sabíamos lo que había y hemos decidido reunirnos, y probablemente no guardar las cuarentenas porque estamos en plena explosión del número de casos y esto va a ir a más en las próximas semanas con las vacunas avanzando a duras penas en España. Lo estaremos haciendo mal pero lo estamos haciendo como el resto de europeos. Dice la Comisión Europea que esto es cuestión de coger la rutina y la velocidad, veremos a ver si es verdad.

La ola de frío. Consolémonos con esto de "año de nieves, año de bienes". Calentitos en casa y miremos las tarifas eléctricas, porque está la luz disparada, porque no hay mucho viento, las renovables no están funcionando. Hay que usar gas para producir electricidad y el gas ha subido muchísimo. Miremos con atención la factura. Hay que coger la tarifa regulada, que es la más barata, y usar los electrodomésticos que no salen más caros, que tiran más del enchufe, en las horas en las que la electricidad cuesta menos. Principalmente de diez de la noche a diez de la mañana. Y quedémonos en casa, que es la recomendación del año.