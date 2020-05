Ana Samboal responde a Garzón: "El turismo español no es estacional ni precario"

El turismo representa el 13% del PIB y del empleo que se genera en España. Es la primera industria nacional porque es un modelo de empresa muy profesionalizado, muy eficiente, que ha sabido contener los costes al máximo generando un altísimo beneficio. Un modelo que se ha exportado al resto del mundo. Los hoteles españoles han creado el modelo turístico de la Riviera Maya, crecen en Latinoamérica y exportan su modelo a Asia.

El turismo español no es estacional, no es precario y no es de bajo valor añadido. Y un ministro del Gobierno de España no puede decir algo que, además de ser falso, daña a la primera industria nacional en la situación más delicada de los últimos cincuenta años.