Ana Samboal: "Pedro Sánchez tiene un problema en el corazón de su propio Gobierno"

Vídeo

Ahora es la portavoz del Gobierno de Rusia la que se ha mofado de España recurriendo a las declaraciones de Pablo Iglesias y a los vídeos de su partido cuestionando la democracia en nuestro país. No es solo una cuestión de campaña electoral ni de marketing, como ha querido hacernos ver la señora Montero, la portavoz de nuestro Gobierno. Es más, va mucho más allá de una mera estrategia de marketing, aunque lo sea, aunque Pablo Iglesias y su partido necesiten hacerse notar porque estamos a las puertas de unas elecciones en Cataluña, en la que los sondeos no dejan muy bien paradas las expectativas de Podemos.

Forma parte de su pensamiento político. Pablo Iglesias ha sido asesor de Gobiernos como el venezolano, como el de Ecuador y muy cercano a las posiciones de Irán o la propia Rusia. Forma parte también de su pensamiento, de su estrategia y el problema es que deja muy mal parada la imagen internacional de España.

Pedro Sánchez tiene un problema y está en el corazón de su propio Gobierno, porque Pablo Iglesias no es el secretario general de Podemos o no lo es solo. Es el vicepresidente del Gobierno de nuestro país. Tendrá que esperar al lunes a que se cuenten los votos en Cataluña pero ese problema lo tiene que atajar porque es una cuestión que atañe directamente a la imagen de España en el exterior y a su credibilidad. No puede estar boicoteándola alguien que forma parte del propio Gobierno.