TRECE responde a 'La Gran Pregunta': ¿Estamos sustituyendo el aprendizaje por la tecnología?

¿Cómo vamos de idiomas? Siempre se dice que lo del inglés es una de nuestras grandes asignaturas pendientes. No llega al tercio del total el número de españoles que hablan inglés de forma fluida y, además, el nivel se ha estancado en estos últimos años. Pero, ¿y si a partir de ahora ya no fuera necesario aprender idiomas? Las nuevas tecnologías, de forma concreta la inteligencia artificial, no deja de crear y desarrollar sistemas de traducción simultánea. La propia META, que es matriz de WhatsApp o Instagram, presentaba hace solo unos días un traductor simultáneo de hasta 101 idiomas, con mayor precisión que los sistemas actuales. Nos vamos a preguntar esta noche si vamos a poder mantener una conversación en cualquier idioma sin necesidad de siquiera conocerlo y si eso, sustituir el aprendizaje por las tecnologías, por las máquinas, va a tener algún tipo de consecuencias.

La actualidad, además, plantea grandes preguntas que pasamos por alto con frecuencia. Por ejemplo, miramos a los juzgados y nos preguntamos por qué asistimos con total normalidad a la filtración de documentos o de vídeos de personas mientras declaran, en lo que se supone que eran sesiones, a puerta cerrada. ¿Nos gustaría que se rompiese ese secreto si estuviésemos nosotros declarando ante un juez?

Nos preguntamos también por nuestra visión de los Estados Unidos, para saber si hemos creado, en cierto modo, una caricatura de la sociedad americana. ¿Hacemos análisis quizá demasiado simples sobre la elección de Donald Trump por parte de los votantes? ¿Responde nuestra visión del primer país del mundo al cine y a la televisión más que a la realidad?

De actualidad también están las ayudas al transporte, recuperadas en el último decreto del gobierno esta semana, y nos preguntamos si tiene sentido este tipo de subvenciones, si realmente es lo más beneficioso para los usuarios, o sería mejor, por ejemplo, una rebaja de impuestos para poder pagar los transportes. ¿Es cierto que en España preferimos la subvención a poder tener más recursos, quizá, a nuestro alcance?

Y si acaban de cumplir 18 años de la entrada en vigor de la ley de dependencia, herramienta positiva, 3.700.000 españoles han recibido atención desde su entrada en vigor, pero, ¿funciona realmente como sería deseable? Ahora mismo, de media, el tiempo para tramitar un expediente es de 330 días, y en seis autonomías, la llegada de esas ayudas se retrasan más de un año. Hay que sumar también que el precio destinado por persona se ha reducido un 14%. Nos preguntamos cómo afectan estos fallos a la ley de dependencia, a los enfermos, a quienes les están cuidando, si se sienten realmente apoyados por las instituciones.

Son cuestiones para las que vamos a buscar respuestas con David Cerdá y Ricardo Ruiz de la Serna.

