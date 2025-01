TRECE responde a 'La Gran Pregunta': ¿Tenemos obsesión por inmortalizar cada momento con el móvil?

2025 va a seguir siendo un año repleto de preguntas y entre ellas una de las principales es qué papel va a jugar China y cómo nos va a afectar a todos los demás. Ya saben que están considerados como la fábrica del mundo, sus productos están cada vez más presentes, se comen mercados como el del motor, pero también arrasan desde hace años una importante crisis inmobiliaria, una crisis demográfica y de deuda. ¿Va China realmente hacia una crisis como se lleva apuntando desde hace años? ¿Cómo puede afectar en todo el mundo la guerra de aranceles a los productos chinos? ¿Puede el régimen de Pekín llegar a convertirse realmente en el más poderoso de todo el mundo?

Aquí en España destacan las pocas o nulas intenciones de buena parte de los ciudadanos por formar una familia. Además, está a la cola de las prioridades de los menores de 45 años, según refleja el último Barómetro de la Familia que esta semana ha publicado la fundación The Family Watch. Buscamos los motivos, nos preguntamos qué está pasando para que el problema según estos datos ya no sea el hecho de no tener recursos, sino en no querer directamente o no tenerlo siquiera en mente a corto o medio plazo.

Y además, en este mes de enero, el Gobierno va a reunir de nuevo a las comunidades autónomas para plantear una posible quita de la deuda que mantienen los gobiernos autonómicos con el Estado. Esquerra Republicana lo pidió así a cambio de hacer presidente a Pedro Sánchez y ahora Moncloa lo que intenta es convencer al resto con esta suculenta oferta para perdonar buena parte de esas deudas. Nos vamos a preguntar por el sistema de financiación y sobre todo por los motivos para que unos territorios sean solidarios con otros. ¿Por qué sigue teniendo sentido una caja común? ¿Debería cada territorio, cada autonomía llegar a una autofinanciación con sus recursos?

Y basta con que hayas dado una vuelta por algún lugar céntrico o iluminado en estas Navidades para comprobar la obsesión que nos inunda, la de fotografiarlo y grabarlo todo y a todas horas. ¿Por qué esa necesidad de captar todo lo que vivimos? ¿Hemos dejado de disfrutar el momento para centrarnos más en esa necesidad de enviarlo, de grabarlo, de subirlo a las redes?

Son cuestiones para las que vamos a buscar respuestas con Álvaro de la Torre y Pedro Herrero.

'La Gran Pregunta' en TRECE

