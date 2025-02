Cándido Méndez desvela por qué "se veía venir" el choque entre PSOE y Sumar por el salario mínimo interprofesional

Sumar espera que haya un acuerdo en el Gobierno de coalición para evitar que el salario mínimo interprofesional (SMI) tribute en el IRPF, pero si no ocurre está dispuesto a llegar "hasta el final", votando incluso en la Mesa del Congreso en contra de un posible veto de Hacienda. Por su parte, Hacienda cree que dejar sin tributación el SMI condena a este a la "congelación", por lo que utilizará "todos los instrumentos legales" a su alcance para que no prospere en el Congreso una ley que le obligue a esa exención.





Gobierno dividido por el salario mínimo interprofesional

Cándido Méndez, al no ser ya el secretario general de UGT, ve todo este conflicto desde el otro lado de la barrera: “La verdad es que cuando lo vi pensé, esto se veía venir. Y me voy a explicar. Se veía venir porque en España había un mínimo exento de 14.000 euros”. En cómputo anual, las personas que ganaban hasta 14.000 euros estaban exentas de declarar. “El salario mínimo estaba por debajo y, por lo tanto, las subidas del salario mínimo que se han producido hasta el año pasado no perturbaban la base de contribuyentes, es decir, no se reducía el número de personas que contribuían al erario público”.

Hasta este momento, explica Cándido, no había ningún problema hasta que en el año 2022 el salario mínimo subió a 1.000 euros, que por 14 pagas hacen 14.000, es decir, el salario mínimo y el mínimo exento de declarar se igualaron. “Mi primera conclusión es que la política fiscal no se puede hacer a salto de mata. Y yo creo que esto es hacer política fiscal a salto de mata. Es la impresión que tengo. Yo creo que en la política fiscal ya hace tiempo es necesaria una reconsideración general de nuestro sistema fiscal. Hay que hacer una serie de cambios que no hagan que gravite prácticamente toda la imposición sobre el IRPF y el IVA”.

Cándido Méndez apunta al problema con el SMI

El exlíder de UGT contextualiza la situación en un momento en el que nos encontramos con una deuda pública muy elevada y necesidades crecientes en servicios públicos “y eso hay que pagarlo”, recuerda. “Entonces, cuando se sube el salario mínimo -esta vez no, sino la última vez-, yo he leído cómo Hacienda se ufanaba de que hubiera subido a la vez el mínimo exento, a más de 15.000 euros. Y claro, lo presentaban como una política de protección social. Claro, eso este año se plantea al revés. Por eso digo que la política fiscal a salto de mata no se debe hacer”.

Cándido Méndez advierte que “lo vio venir”, y confiesa que se debate entre una contradicción. Por un lado, defiende que “hay datos de la situación social y laboral actual, positivos, claramente positivos, que en mi época incluso eran aspiraciones, ahora son realidades”, pero, por otro lado, “tengo la sensación de que estamos perdiendo una oportunidad”. Y en esta segunda teoría, deja claro que “no hay política en perspectiva. Hay una política que está muy sometida a la férula de las mayorías parlamentarias, que son muy inestables, porque el Gobierno depende de un partido que no simpatiza, es más, yo creo que es hostil asegurar el futuro de España con una unidad social, económica, solidaria, etc. que es Junts. Y todo esto se perturba de manera que quizás lo vieran venir, otra cosa es que se preguntaran si era evitable o no, y a lo mejor pensaron que no”.