El recuerdo de quienes conocieron a Encarna Sánchez, en TRECE: “Se me iba mi madre profesional”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, un programa muy especial en homenaje a Encarna Sánchez. En abril de 1996, una de las comunicadoras y locutoras de radio más influyente de nuestro país fallecía a los 59 años a causa de un cáncer de garganta. ¿Cómo era realmente Encarna? ¿Son ciertos los rumores e historias que la definen? Si hay alguien que conozca a la periodista ese es Pedro Pérez, el que fuera su mano derecha y hombre fiel durante 20 años de trayectoria profesional.

El productor de ‘Encarna de noche’ y ‘Directamente Encarna’ habla por primera vez en televisión en una entrevista en exclusiva para TRECE: “Encarna no dejaba indiferente a nadie. Ella utilizaba el micrófono para defenderse. Se van a acabar las especulaciones”.

Antes de conocer las declaraciones completas de Pedro Pérez, Miguel de los Santos, amigo de la locutora y quien le acompañó a su llegada a Madrid con 16 años, y Juan Pedro Alcázar, periodista y autor del libro ‘Encarna Sánchez. Una vida para la radio’, la definían en pocas palabras: “Una superviviente de la vida” y “La mujer más importante de la radio española en el siglo XX”. Juan Pedro recuerda cómo conoció la noticia. “Yo lo viví como oyente porque durante un tiempo se ocultó la gravedad de su enfermedad y los oyentes esperaban su vuelta”, por su parte, Miguel de los Santos lo recuerda de forma distinta: “Para mí Encarna era una amiga de la infancia y debo ser el español que más años hacía que conocía a Encarna. Nos conocemos desde pequeños, era una más de la pandilla”.

“Ella se define como una proscrita”, comienza Juan Pedro relatando los orígenes de Encarna Sánchez: “Su padre es fusilado en la Guerra Civil y desde entonces su vida es una huida de la miseria a diferentes lugares y huyendo de la marginación a la que la sometía la sociedad por el pasado político de su padre”. Miguel de los Santos puntualiza estos datos: “¿Por qué llega ella a Valdemoro? Llega al colegio de Huérfanos de la Guardia Civil. Entre los acuerdos de este colegio, además de acoger al hijo para que fuera Guardia Civil, la viuda del supuesto Guardia Civil fallecido ocupaba un puesto de trabajo en el propio colegio”.

José Manuel Parada homenajea a Encarna Sánchez

El mítico presentador de televisión compartió sus años en Radio Miramar y en COPE Madrid: “Fui en primero que entrevisté a Encarna. Ella me dijo que trabajara con ella y lo pasábamos genial. Cuando terminábamos de trabajar nos íbamos a desayunar a su casa. Cuando COPE y Miramar se fusionan hubo cuatro que nos vinimos a Madrid: Luis de Olmo, Carlos Herrera, Encarna y yo”. José Manuel Parada relata cómo recuerda su relación con la comunicadora: “Siempre se encontró muy cómoda conmigo. Cuando se habla tanto de Encarna me molesta un poco porque muchas veces escucho a gente que no la conoció. Ella no era la Virgen María, era humana y tenía sus defectos, pero no se reconocen sus virtudes y eso me molesta”.

La llamada de Luis del Olmo en recuerdo de Encarna Sánchez

Con la voz delicada, el histórico locutor de radio ha querido formar parte de este homenaje en recuerdo de su amiga y compañera Encarna Sánchez: “La recordaremos como la reina de las madrugadas y de las tardes de COPE, prese a que ella tuvo una gran cerrera en televisión. También se atrevió a subirse a las tablas y en Méjico obtuvo un premio por una obra de teatro. Hace más de un cuarto de siglo que no está entre nosotros, pero sigue siendo un referente radiofónico. Era una mujer polifacética y se convirtió en una de las mujeres más influyentes del país con tres Ondas y dos millones de oyentes”.

Luis del Olmo puntualiza que Encarga inauguró en Radio España la radio 24 horas en 1967: “Era un programa de 2 a 7 de la mañana que se convirtió en un espacio de servicio público y crítica social. Interactuaba con los oyentes a través del teléfono o abriendo las puertas del estudio. Encarna nunca tuvo pelos en la lengua. Otros la denostaban, pero a nadie dejó indiferente”. Y antes de colgar, Luis del Olmo sentencia: “Encarna falleció demasiado joven para recibir homenajes. Ahora quizá se los rendiríamos por abrir camino a las mujeres en un mundo tan difícil”.

Pedro Pérez, productor de Encarna, habla por primera vez en televisión

El productor de ‘Encarna de noche’ y ‘Directamente Encarna’ habla por primera vez en televisión en una entrevista en exclusiva para TRECE: “No ha habido comunicadora en este país que alcance el reconocimiento que ella ha tenido. Yo estaba de prácticas en Deportes y me llamó el directo para ayudarla con las llamadas y los teletipos. Cuando me la presentaron, ella me dice que solo me va a pedir dos cosas en la vida, que trabaje y que le sea fiel. Ella me decía que todas las noches se desnudaba en el micrófono y que venía a ganarse el sueldo. Ella lo daba todo”.

Pedro Pérez hace referencia a las críticas: “Tenía seguidores y detractores. Ella utilizaba el micrófono para defenderse. Que se preparara el que se metiera con ella porque no les iba a salir gratis”.

“Se me iba mi madre profesional”, recuerda Pedro su fallecimiento: “Era una mujer a la que le gustaba reírse. La gente no la ha conocido. La gente dice que era seria e inaccesible… ¡Mentira!”.

Juan Luis Galiacho, su jefe de investigación en ‘Directamente Encarna’.

El periodista, emocionado, también ha querido formar parte de este programa especial para definirla: “Llevaba las críticas bien, pero en ocasiones tenía que defenderse. Todos tenemos algo que ocultar y para eso nos contrató, igual que iban a por ella, ella sacaba las penurias de los demás. Era una defensa. Cuando Encarna me encargaba algún tipo de investigación, yo iba a los hechos. Nos hemos quedado con una Encarna polémica, pero hay que entender quién era realmente ella. No se conoce quién era ella. Después de 26 años vamos a conocer la realmente”.

