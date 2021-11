Lo que debes tener en cuenta para hacer una comida de empresa o cena de Navidad sin contagios

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado muy especial: César Carballo. El doctor nos da algunos consejos para rebajar los riesgos de contagio en las comidas y cenas de Navidad. ¿Qué debes tener en cuenta? ¿Qué errores debes evitar?

¿Debemos realizar un test?

El doctor apunta que esta medida: “Es una de las formas de estar más seguros. Todos deberíamos hacer un test de antígenos si queremos hacer cenas de empresa o Navidad. Es una de las maneras de estar seguros. Lo ideal sería una prueba PCR, pero es más cara y las de antígenos están asequibles en las farmacias”.

¿Cómo nos colocamos en la mesa?

“Lo ideal sería salir con tu grupo burbuja, pero da igual cómo se coloquen. Si hay un infectado, te coloques donde te coloques, todos van a estar infectados. Cuanta más separación mejor”, apunta César Carballo.

¿Nos dejamos la mascarilla puesta?

Para evitar contagios, el doctor destaca la importancia de tenerla puesta el máximo tiempo posible: “Hay que intentar no quitarse la mascarilla hasta que vayamos a comer, aunque es complicado porque hacemos comidas y cenas muy largas que suelen ser de horas. Pero cuando estemos esperando el postre o el café, mantener la mascarilla puerta. La ventilación es importante. Hay restaurantes más seguros que otros”.

¿Cómo podemos servir los platos?

Y a la hora de coger la comida, sobre todo en las cenas de Navidad, destaca la necesidad de tocar solo el plato y la comida que cada uno vaya a consumir, así como la cubertería: “Lo mejor es no compartir comida, servírsela cada uno en su plato. Tampoco compartir cubiertos para servir”.

Con todos estos datos, el doctor César Carballo nos aclara si, este año, debemos tener comidas de empresa y cenas de Navidad de una forma normalizada. “Con los datos que vamos a tener la semana que viene, yo no me juntaría con gente que no sea de mi grupo burbuja y evitaría las cenas de empresa. Por lo menos deberíamos hacer un test de antígenos antes de hacer estas cenas o comidas”.