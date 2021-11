‘El Pulpo’ cuenta en TRECE la petición que le hizo al Papa en la JMJ de Madrid: “Se me saltaron las lágrimas”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado muy especial: Carlos Moreno ‘El Pulpo’. Comenzaba contando qué tal lleva el tema del horario ya que, ‘El Pulpo’ presenta el programa de COPE, “Poniendo las calles” de 4 a 6 de la mañana: “Lo llevo mal. He perdido la coordinación de ir al baño con regularidad, hay días que no sabes donde te encuentras. Entiendo el sacrificio de la gente que trabaja de madrugada. Es duro, pero tenemos una responsabilidad desde la radio. Siempre duermo dos o tres horas antes del programa y después del programa duermo hasta las 11 de la mañana. Tengo varios despertadores”.

Carlos Moreno le da el relevo a Carlos Herrera en la antena de COPE y le gasta alguna que otra broma: “Recoge las bromas muy bien. Nuestro pacto fue que ninguno de los dos sabía lo que el otro le va a decir, y así llevamos siete años”.

Carlos Moreno es el DJ de referencia del Partido Popular: “El que se pudo a pinchar un día conmigo es Pablo Casado pero Almeida y Ayuso siempre se han comportado muy bien ante la música que pongo”. Soraya Sáenz de Santamaría pinchó junto a ‘El Pulpo’ en el cierre de campaña del PP en 2016: “Me hago una carpeta de música para todos los públicos, siempre pienso en todo el mundo. Siempre son canciones positivas. También hago las listas de reproducción del Real Madrid cuando pincho en Cibeles, y una buena elección anima un montón”.

“Fue mucha emoción y mucho orgullo. Cuando te piden que le dé la bienvenida al Santo Padre… me preparo con muchas canciones positivas y formas parte de un día histórico. Participé en los tres actos más importantes. Lo que se consiguió es dar un ejemplo de que los católicos no somos aburridos de gente extraña. Supuso un acercamiento a la juventud católica del futuro. Tenemos que seguir poniendo las calles de la fe”. Además, Carlos Moreno recuerda una anécdota con el Papa: “Se desató una tormenta y hubo un momento de peligro. El Papa se refugia en el set donde estaba poniendo la música y en ese momento se me saltaron las lágrimas porque quería que bendijese la foto de mi hija. Se la enseñé y lo hizo y estuve llorando diez minutos. No se pudo ver, pero lo tengo en el corazón”.

Son muchas las historias de los “ponedores”, los oyentes de ‘Poniendo las Calles’, que le llegan al corazón: “Hubo una historia de un hombre que nos escuchaba desde la calle, porque lo había perdido todo. Esas historias me llegan. Los comunicadores, tanto Beatriz Calderón como yo, sacrificamos nuestra vida para salir adelante. Te tienes que equiparar al barrendero, al funcionario de prisiones… tienes que ser natural”.

Los inicios de la radio de ‘El Pulpo’

¿De dónde viene el apodo de ‘El Pulpo’?: “Yo entré en CADENA 100 cuando era un niño y tenía mucho pelo. Yo no vine a CADENA 100 para hablar por el micrófono, yo venía como técnico. Un día una persona se puso mala y me tuve que poner a los mandos y me apodaron así porque decían que tenía manos para todo. Llevaba mucho tiempo con las mesas de mezclas, pero lo que me daba más vértigo era ponerme delante del micrófono”.

Carlos Moreno comienza a presentar el programa ‘Buenos días, CADENA 100’ los fines de semana: “Siento mucho orgullo porque la empresa va confiando en ti y apuestan por ti y luego llegó a llamarse ‘Buenos días, Pulpo’”.

‘El Pulpo’ responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas que le conocen muy bien. La primera pregunta viene de la mano de Jorge Plané, ¿qué ocurrió en los Grammy con Madonna?: “Vi que estaba Jenifer López y no se paró a hablar conmigo y le pedí a una mujer que pasaba por allí que hiciera como si ella fuera Jennifer y cuando me dieron paso desde Madrid la mujer dijo “¿qué es lo que querías que dijera?” y me dejó vendido en perfecto español. A Jorge Plané le entró la risa y me pillaron”.

La segunda pregunta la formulaba Roberto Pablo, ¿cuál es el idioma secreto con el que te comunicas con Carlos Herrera?: “Siempre las he dicho y Herrera las recoge muy bien”. Y por último, Javier Llano le preguntaba, ¿cuál ha sido la comilona más grande de tu vida y cuál ha sido tu mejor fiesta?: “Javi es un amigo, nos hemos peleado mucho. Este mes de julio estuve en la fiesta de casa de Carlos Herrera y fue donde más he comido durante más tiempo. Y la fiesta podría ser cualquiera de los municipios donde pincho en verano”.