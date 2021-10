Petón se sube a ‘La Azotea‘ de TRECE para enseñar a “aceptar y aprender” el lenguaje de los jóvenes

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a un invitado muy especial: José Antonio Martín Otín, más conocido como Petón. Para comenzar nos desvelaba el motivo de su apodo: “En mi familia había varios José Antonios y, para diferenciarme, decidieron llamarme Pepetón al nacer. Una tía mía decidió que era muy largo y lo dejó en Petón, que suena a beso en catalán. Ya ha suplantado mi nombre por completo”.

Petón presenta y dirige el primer programa de influencers en España, en ‘Tiempo de Juego’ de COPE, llamado ‘La Influencia’. Así lo define: “Es el primero que atiende a ese fenómeno. A los que formamos parte del equipo de ‘Tiempo de Juego’ se nos está escapando el lenguaje. Hay una brecha que es una era. Antes, cuando conocía a alguien te pedía el teléfono, ahora es imposible… te piden el Instagram. Son otros los métodos de comunicación y la tecnología. También ha cambiado el tiempo que dedican a la captación del mensaje. Entre 5 y 8 segundos tienes que mandar el mensaje que quieres que capten porque si no les aburre”.

Petón hace hincapié en los lenguajes y destaca todas las nuevas formas de comunicarse que está aprendiendo durante las entrevistas con los influncers: “Yo no sabía lo que era un “hater”, no lo sabía Pau Donés tampoco porque en su última entrevista lo preguntó. Es gente que se dedica a odiar en las redes sociales. Es gente con mucho miedo. Las “fakes” no es una noticia que se inventen, están dando una opinión”. En cuanto a si Petón prefiere lo de antes o lo de ahora, la respuesta la tiene clara: “No me toca elegir, lo que tenemos que hacer es aceptarlo y elegir. Me preocupa que charlar en la televisión sea inexistente dentro de 20 años. Lo instantáneo, la sorpresa que te da la tele puede desaparecer. La gente va a podcast. Hay que engancharla con el lenguaje. Esta idea surge para que mi generación entienda a esta nueva generación y que no solo sean los jóvenes los que tengan que cruzar el puente”.

Marta Casado es una influencer y tiktoker que colabora en el programa de ‘La Influencia’. Marta tiene una historia de superación muy grande. Con 14 años perdió una pierna debido al cáncer: “Volví a hacer deporte y empecé a estar en redes sociales para visibilizar lo que me estaba pasando y cómo lo estaba afrontando”. Petón cuenta cómo es trabajar con ella: “Es uno de los descubrimientos de ‘La Influencia’. Todos los influencers son gente inteligente porque esa capacidad de captación no lo puede hacer alguien que no tenga un don. En su caso hay superación, valentía, inteligente…”. Marta, en el programa, realiza TikToks radiofónicos de 40 segundos donde cuenta chistes, anécdotas en el hospital… y te “captura el corazón”.

La trayectoria futbolística de Petón

“Puede que fuera predestinación, el primer regalo que yo tuve fue una pelota. Todas mis fotos de pequeño son con la camiseta del Atleti. Con ocho meses, mi padre me llevó al fútbol, al Metropolitano y ese fue mi primer partido”. Petón comenzó su carrera futbolística a los 18 años en el equipo del Carabanchel, en Madrid: “La felicidad que te da la copa ganada con el equipo del cole, son incomparables en cuanto a la felicidad. Mi momento más feliz, fue cuando el Huesca marcó el gol que significaba el ascenso a segunda división”. ¿Cómo es Petón como espectador?: “No soporto silbar a un futbolista, ni de mi equipo ni del contrario, quiero dedicar los 90 minutos a estar con los míos y a vivirlo con pasión”.

Además de futbolista, Petón también es autor del libro ‘El Fútbol tiene música’. María Ruiz le propuso un reto que superó de forma impecable, se trataba de adivinar, por el sonido de las narraciones, de qué gol se trataba.

Petón responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección personas conocidas del invitado le realizan las preguntas para conocer facetas desconocidas de su vida. La primera pregunta la formuló Luis Millán: “¿Cuál ha sido el fichaje que más te ha costado cerrar y con qué jugador?”, a lo que respondía: “Fue un futbolista que no tenía equipo. Se trataba de un chico de mi familia, un hermano más, come en mi casa más que yo. Estaba llamado a ser uno de los mejores jugadores del mundo y lo traje a España. Se trata de Baba Sule. Hoy Baba es el utillero del Fuenlabrada y es la mejor persona que yo conozco”.

Otra de las preguntas llegó de la mano de Nacho Pla: “¿Por qué el 90% de los invitados de ‘La Influencia’ son mujeres?”. Petón contestaba: “Él hace la selección de invitados, pero tiene mucho morro. Yo no conocía a ningún influencer”.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Petón?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. La primera caja escondía una palabra: “Petoniña” y explicaba su significada: “Era una de mis jugadas características”. En la segunda se escondía un pequeño balón con el que se animó a dar unos toques.

Y, por último, la tercera caja escondía una Tablet con un documental. ‘Los 50’ viajaron hasta Bangassou para hacer un documental sobre la labor del Obispo San Juan José Aguirre: “Con la peña ‘Los 50’, que se dedican al cuidado de la historia del Atlético del Madrid, conocimos al obispo de Bangassou. Ese cura está haciendo una tarea heroica en África”.