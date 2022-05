Míchel González regala a TRECE su entrevista más personal: “Es lo mejor que tengo”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, un invitado muy especial: Míchel González. El exfutbolista comenzaba la entrevista contando cómo vive las victorias del Real Madrid: “Más que mi equipo es algo más importante en mi vida. Todos me conocen por haber jugado en el Real Madrid”. En cuanto a la polémica del pasillo del Atlético de Madrid, Míchel decía que “hay muchas cosas que se están implantando y que parece una necesidad deportiva, pero a mí me parece bien que haya pasillo y que no. Cuando hay tanta rivalidad entiendo que cada uno puede hacer lo que sienta. Me parecen bien las dos opciones”.

La importancia de la familia para Míchel

Míchel confiesa estar viviendo el fútbol de otra forma: “Ahora estoy reviviendo el fútbol con mis nietos. Tienen 8, 4 y un año”. Sus nietos le han mandado un emotivo mensaje en TRECE: “Me muero, no puedo estar sin ellos. Fui abuelo a los 50 años. Una de las mejores cosas de hacerse mayor es tener nietos”.

La familia para Míchel es muy importante y hasta asegura que ese es su mejor equipo: “Es una de mis mejores inversiones. Es lo mejor que tengo. Gracias al Real Madrid… daría todo lo que tengo material por tener esa riqueza personal”. El exfutbolista pasa mucho tiempo con su familia, pero también con amigos y dedica el tiempo libre a aprender inglés, leer, ir a conciertos…

Los comienzos de Míchel

En 1976, con 13 años, comienza a jugar en el Real Madrid: “Tuve que hacer la prueba y fue como el que va a hacer la prueba para una película y me sorprendió mucho que me cogieron. Yo iba con mi mochila y ellos me dieron la ropa y me pareció sorprendente. Tenía tantas ganas de jugar al fútbol que me hizo mucha ilusión”.

En 1982 hubo una huelga de futbolistas y, aunque no tenían licencia de profesional, tuvieron que jugar: “Fuimos como primer equipo sin serlo. Fue una experiencia inolvidable. Recuerdo cada momento del viaje y del partido”.

‘La Quinta de El Buitre’ fue el nombre dado a una generación de futbolistas españoles surgidos de las categorías inferiores del Real Madrid Club de Fútbol que lograron en el primer equipo múltiples éxitos deportivos durante los años 1980 y 1990. Eran Emilio Butragueño, Miguel Pardeza, Manolo Sanchís, Míchel González y Rafael Martín Vázquez: “El otro día nos juntamos, porque nos dieron un premio de la Comunidad de Madrid, y la mujer de Manolo Sanchís decía que nuestro mayor premio es que somos personas normales y seguimos viviendo con las mismas novias del principio”. Dale al PLAY para ver la entrevista completa.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Míchel González?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido, un objeto que les traerá buenos recuerdos. El interior de la primera caja escondía una fotografía: “Es un partido de Copa de Europa y creo que fue el primer gol que metió Raúl. Él venía de donde veníamos nosotros. Esta era la confirmación de que este hombre iba a hacer historia. En él veo carácter, profesionalidad, ambición, no rendirse nunca, saber que cuando estás con esta camiseta hay una parte de ti que no te deja echarte atrás… Ya era un poco entrenador cuando jugaba”.

En la segunda caja se encontraba otro marco de fotos: “Es una foto de mi padre conmigo. Él es el culpable de que yo esté aquí. Es el culpable de todo lo bueno que me ha pasado. No me dejaba rendirme y, como él me dijo, “lo que hacer bien ya lo sabes, lo que haces mal te lo voy a decir yo”. Mi padre era un hombre muy orgulloso de su hijo y presumía y a veces le decía que se moderase. Él me puso el nombre de Míchel porque mi abuelo y mi padre se llamaban Miguel y para diferenciarme, como estaba gordito, me llamaban Michelín… y me quede con Míchel”.

La última caja contenía un balón: “No puedo dejar de pasar por algún sitio y reconocer un balón. En este objeto está la igualdad máxima. Es maravilloso. Me acuerdo mucho del último día que jugué en el Bernabéu y en el día a día recuerdo lo bien que lo he pasado”.

Míchel González responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a preguntas indiscretas formuladas por personas que los conocen muy bien. La primera pregunta viene de la mano de Juanma Castaño:¿Qué se siente siendo el abuelo más guapo de España?: “Estoy encantado de ser abuelo y llevarlos al parque, pero en ningún caso las abuelas me miran a mí, miran a los niños”.

La segunda pregunta la formulaba Petón: ¿No crees que debías haber sido monologuista?: “Alguna vez me han propuesto aparecer en algún programa, pero soy muy pudoroso para esas cosas. No creo que sabría hacerlo. Hay que tener nivel para ser como él. Alguna cosa me ha ofrecido para ir a un reality, pero no tengo nivel”.

Por último, Antonio Jiménez preguntaba si albergaba la esperanza de entrenar algún día al Real Madrid: “Lo ha pensado más mi entorno que yo. Para ser entrenador se necesita un cruce de caminos y a veces eso no sucede”.