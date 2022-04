Manolo Lama, Paco González o Pepe Domingo: ¿con quién se quedaría Juanma Castaño en una isla desierta?

El director y presentador de 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño, ha visitado este martes el programa de TRECE 'La Azotea', donde ha comentado con María Ruiz y Antonio Hueso algunos aspectos relacionados con su carrera profesional en la radio y también con su vida lejos de los micrófonos, marcada en los últimos meses por su victoria junto a Miki Nadal en el programa culinario de TVE 'MasterChef Celebrity'.

En relación con su carrera en la radio, Juanma Castaño ha explicado varios aspectos relacionados con su día a día delante de los micrófonos y al frente del programa deportivo más influyente de la radio deportiva en nuestro país, 'El Partidazo de COPE'. En este sentido, el periodista ha repasado sus inicios en Gijón, de los que guarda un bonito recuerdo. Además, Juanma Castaño ha subrayado que siempre quiso trabajar en la radio, y que para él fue un auténtico lujo llegar a Madrid y cruzarse por los pasillos con periodistas como Iñaki Gabilondo, José Ramón de la Morena o Paco González.

En cuanto a su paso por 'MasterChef Celebrity', el periodista ha explicado que las primeras semanas fueron complicadas por las rutinas de grabación, pero que poco a poco se fue adaptando y acomodándose al formato.

La pregunta de Pepe Domingo a Juanma Castaño

En una de las secciones del programa, Juanma Castaño ha recibido tres preguntas formuladas por compañeros y amigos, entre ellos el joven Josexto, ganador de 'MasterChef Junior', Tomás Guasch, periodista deportivo, y Pepe Domingo Castaño, que le ha realizado una divertida pregunta que tiene relación directa con tres de los rostros más conocidos de 'Tiempo de Juego': Paco González, Manolo Lama y el propio Pepe Domingo Castaño: "Vamos a ver Juanma. Estás en un naufragio, hay peligro de que el barco se hunda, y hay tres personas y tienes que elegir una para salvarla. Las tres personas son Manolo Lama, Paco González y yo. ¿A quién salvarías?"

En este sentido, el presentador de 'El Partidazo de COPE' no ha dudado ni un segundo en elegir el nombre de Manolo Lama: "No tengo ninguna duda: a Manolo Lama. No porque le quiera más, pero sé que con Lama sobreviviríamos. Con Paco y con Pepe estaría encantado de la vida, pero moriríamos de hambre. Sé que con Lama sobrevivo haya donde esté (...) Sé que Lama, si vamos a una isla desierta, acaba convenciendo a los caníbales de que tienen que cocinar para nosotros o terminamos comiéndonos nosotros a los caníbales. Lama es un seguro de vida en ese sentido".

"No hay otro igual, es único en su especie. Es absolutamente insoportable, pero a su vez le quieres con locura, y a mí me pasa eso con Lama. Yo paso períodos de tiempo sin hablarme con Lama por discusiones, pero períodos de tiempo de dos meses. Por ejemplo, el EGM: una discusión y dos meses sin hablar. Luego volvemos y los mejores amigos", ha explicado el periodista deportiva sobre su relación con el narrador de 'Tiempo de Juego'.

Por último, haciendo gala del cariño mutuo que se tienen, Juanma Castaño ha hecho la siguiente puntualización: "Esto nos pasa porque necesitamos desconectar el uno del otro, él pasa de mí directamente. Es como que estamos muy intensos, desconectamos un poco y luego volvemos".