Los Secretos, en TRECE: el cumpleaños de Álvaro, su historia jamás contada y el concierto de CADENA 100

"La azotea de medianoche" abre sus puertas, cada noche, para recibirte en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, unos invitados muy especiales: Los Secretos. A dos días del ‘CADENA 100 Concierto 30 Aniversario’, los artistas han querido pasar por TRECE para hacer un repaso a toda su carrera profesional, desde sus inicios hasta este gran evento que se celebrará el sábado 25 de junio.

Ramón, Álvaro y Jesús forman parte de este mítico grupo cuyas canciones son conocidas generación tras generación. Además, en esta entrevista, estábamos de doble celebración, ya que Álvaro Urquijo cumplía 60 años: “No me hace tanta ilusión cumplir años de un tiempo a esta parte, siempre era el pequeño de todo: de la movida, de mis hermanos… ahora ya no”. A pesar de llevar 42 años juntos desde que sacaron su primer disco, a todos les da la sensación de que “fue ayer”.

El libro de Álvaro Urquijo: ‘Siempre hay un precio’

“La historia de Los Secretos es única en la música española, por cómo empezó, por las ausencias, por las tragedias y las caídas. Pero siempre, siempre, siempre nos volvimos a levantar con la ayuda de nuestro público. Sé que para llegar hasta donde estamos hemos tenido que pagar un precio carísimo…”, este es un fragmento de la sinopsis del libro de Álvaro Urquijo que relata la historia jamás contada de la banda.

“En el mundo del espectáculo te encuentras a gente que se pelea por egos. Yo, cuando mi padre me preguntaba de qué íbamos a vivir… yo no tenía referencias y mirábamos a California y a Inglaterra a finales de los 70. Cuando decidimos ir en serio con el grupo, mi padre no lo entendió. Ahora es normal ver a padres comprando instrumentos a sus hijos”, recuerda Álvaro. Por su parte, Jesús asegura que era casi imposible adquirir una buena guitarra, ya que su precio era casi inaccesible.

Los Secretos son precursores de la movida madrileña pero antes… Álvaro cuenta cómo se formó el grupo: “Éramos tres hermanos y allí estaba un amigo al que su padre sí le apoyaba y nos dejaba su batería”. Antes de ser ‘Los Secretos’, los hermanos Urquijo formaron el grupo ‘Tos’ junto a José Enrique Cano en 1978: “Éramos un grupo familiar y mi padre casi me mata porque el amplificador me costó más que su coche”.

Un recuerdo a Enrique Urquijo

¿De dónde sacaba la sensibilidad para escribir las míticas canciones de ‘Los Secretos’? Su hermano pequeño, Álvaro, responde: “Creo que hay personas que por su forma de ser tienen más fragilidad que otras. Todo lo que tenía de sensible luego no era capaz para desenvolverse bien en la vida. Me decía que me pagaba si le renovaba el carné de conducir. Era una persona muy alegre y querida, y luego era también una especie de juguete roto que rápidamente caía en depresiones que tapaba con sustancias. ÉL fue muy inteligente siempre y estuvo en tratamiento desde el 82 y siempre le protegimos”.

‘Los Secretos’ se subirán al escenario del ‘CADENA 100 Concierto 30 Aniversario’ en el Wanda Metropolitano este sábado 25 de junio. Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa.

Los Secretos responden en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a preguntas indiscretas formuladas por personas que los conocen muy bien. En primer lugar, Nieves Herrero preguntaba:¿Qué significa seguir llenando estadios y en qué momento vital estás?: “Somos muy afortunados. Poder dedicarte a lo que te gusta y llenar estadios y dejar a la gente contenta… es un regalo y una suerte. Se echa mucho de menos a los que no están, pero estamos todos felices. Estamos en un momento vital donde encajamos, nos reímos mucho… hablamos más de cocina que de música. Ahora todos cocinamos, nos encanta cocinar a los seis que formamos el grupo”.

Mateo, un alumno del colegio que participó en uno de sus videoclips, preguntaba: ¿Recuerdas algún problema vergonzoso durante algún concierto?: “Haber tocado con fiebre… cuando murió mi hermano y cogí las riendas del grupo… no puedes faltar ningún día. Recuerdo tener que trabajar con dolores… pero hemos tenido suerte porque nunca me he caído. Una vez recuerdo que conectaron el equipo y todo se fundió, vi que había un camión de una orquesta y nos prestaron su equipo después de llegar a un acuerdo económico”.

Otro alumno, Gabriel, preguntaba: ¿Prefieres cantar con ‘Los Secretos’ o con el coro del Colegio Tajamar?: “Por supuesto que, con el cole, aunque con ellos tocando. Tenía millones de visitas en YouTube la canción con el colegio. Yo pondría obligatoria la música en los colegios porque es un lenguaje universal que no entiende de razas ni sexos… es maravilloso”.