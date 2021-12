José Corbacho relata en ‘La Azotea’ de TRECE cómo fue “el momento más importante” de su vida

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a un invitado muy especial: José Corbacho. El humorista, guionista y director de cine ha comenzado la entrevista confesando dónde estará estas Navidades: “Me toca trabajar, por lo que me quedaré en Madrid porque estoy con mi monólogo”.

‘Ante todo mucha calma’ es un monólogo en el que Corbacho se ríe de todo: “Me río de mí, de mi madre, de mi mujer, de mis amigos, de mi hijo… y del resto del mundo. Si te ríes de ti puedes reírte de todo. El 12 de diciembre es mi cumpleaños, como Frank Sinatra, nos llevamos 50 años. En lo de cantar no nos parecemos, pero en lo de disfrutar la vida sí, me gusta mucho mi trabajo”.

“He hecho tele, cine… pero el teatro es lo que me tira. De pequeño me gustaban muchos monologuistas y me encantaban. Hicimos un espectáculo llamado ‘5 hombres.com’ y a raíz de esto me fui enganchando. Me servía de terapia y ¿qué puede salir mal?”, apuntaba Corbacho, aunque el gusanillo del teatro se lo debe a un profesor al que le apasionaba este arte: “Don Antonio era el profesor de dibujo y empezó un grupo de teatro cuando tenía 9 años. Yo quería ser futbolista profesional pero no estaba dotado y el teatro me daba una sensación chula. Ese profesor me puso ese veneno hasta que la cosa se acabó profesionalizando”. Entre los próximos proyectos de Corbacho se encuentra un espectáculo con orquesta en directo que llegará en febrero.

José Corbacho compartió sus inicios, guiones y tablas con Santi Millán o Fernando Colomo: “Éramos más jóvenes. Tanto en ‘La Cubana’ con en El Terrat con Buenafuente se curraba mucho. Descargábamos los camiones, lo hacíamos todo nosotros. Lo pasábamos muy bien”. Andreu Buenafuente jugó un papel importantísimo en su giro hacia la televisión: “La peor situación fue con José María García. Vinimos a Madrid a un programa que se llamaba ‘El Ruedo’ y él estaba allí. Nosotros acordamos con el director que iban a estar, entre el público, dos mujeres de ‘La Cubana’ y le iban a recriminar a José María García que por su culpa y por hacer un programa nocturno de deportes que sus maridos no les hacían caso. Él no lo sabía y hubo un momento de tensión”.

“Hicimos un programa con Mercedes Milá e hicimos un debate hablando de la lucha de sexos, pero estábamos disfrazados de ‘La Cubana’ diciendo barbaridades y el teléfono se caía porque la gente no lo entendía. Había mucha gente que entraba a ver el espectáculo de ‘La Cubana’ y no sabían lo que hacíamos y pensaban que les habían engañado”, detalla Corbacho. ‘Homo Zapping’ reventó las audiencias en televisión gracias a sus divertidas imitaciones.

“Yo nací con espina bífida y una de las cosas que me provocaba era una insuficiencia renal y me decían que necesitaría un trasplante. A mi hermana le costé un riñón. A finales de 2019 me dijeron que sería a principios de 2020 y no pudo ser. Mi hermana, que nunca había entrad en un hospital, se hizo las pruebas y había una compatibilidad muy alta. Fue el momento más importante de mi vida”, confiesa Corbacho.

José Corbacho responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Mateo, de CADENA 100, ¿Has tenido algún encuentro surrealista con un famoso?:“Estaba trabajando, entré en un ascensor y entra un tipo con aspecto de turista y le pregunto si es el cantante de ‘Talking Heads’ que a mí me encantaba y me dijo que sí y ahí se acabó la conversación porque mi inglés no daba para más. También hubo otra en Londres en la que estaba en un ascensor con Scarlet Johanson y dos guardaespaldas y se paró el ascensor y cuando se puso en marcha y le pregunté si le podría contar a mis nietos que me quedé encerrado con ella y me dijo que sí”.

La segunda pregunta la formulaba Andrea, de CADENA 100, ¿Recuerdas cu´l ha sido tu mayor momento tierra trágame en el teatro?: “Estaba en el teatro y algo me sentó mal. Fui a liberar un poco de presión pero no fue solo gaseosa y al finalizar nos empezaron a hacer preguntas y tuve que bajar al público a pasar el micrófono y una señora me dijo que ya entendía por qué decíamos “mucha mierda” en el teatro”.

Por último, Myriam Rodilla le hacía una petición, ¿Puedes enseñar los pies a cámara?: “Tiene la forma de Formentera, bueno, de “Deformentera””.