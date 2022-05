Javier Sierra relata qué sucedió en la Gran Pirámide tras pasar una noche en su interior: “Me entra el pánico"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, un invitado muy especial: Javier Sierra. El escritor comienza su entrevista relatando su inspiración para escribir su última novea: “La mañana del 13 de agosto de 1799 sale del corazón de la Gran Pirámide Napoleón Bonaparte. Él quiso pasar en el interior del monumento la noche a solas y salió perturbado. Sus soldados le preguntan qué ha visto y él dice que, aunque lo contaron, no le iban a creer. Estas palabras se me clavaron en el alma. Nunca lo contó y nunca dio detalles. No me quedó otra que pasar mi propia noche en la pirámide y a partir de ahí surge la novela”.

Así vivió Javier Sierra una noche en la Gran Pirámide

‘La Pirámide Inmortal’ es el relato de Javier Sierra que llega al comic: “Yo veía que había una grandísima historia que contar. Mi idea era hacer un reportaje. Cuando me acompañan hasta la cámara del rey solo hay un sarcófago al fondo de la sala. Cuando me dejan me quedo a oscuras con una botella de agua, un paquete de galletas y una linterna. Al cabo de un rato empiezo a notar cómo pierdo el control de dónde termina mi cuerpo y donde empieza la oscuridad. Me entra el pánico y, para tratar de contenerme, busco el sarcófago y me meto dentro. Estoy tumbado – el sarcófago tiene 2 metros de largo – y yo siento que tiene mis medidas. Salí de un salto y pasé la noche como pude. Cuando escucho que viene a por mí, salgo y al salir es el momento en el que siento que estoy vivo. Tuve un simulacro de muerte y volví a la vida”.

‘La Pirámide Inmortal’, u cómic de Javier Sierra

En 1997, Javier Sierra, que era periodista, no pudo escribir ese reportaje y se convirtió en escritor. Con 12 años tuvo “la inmensa fortuna” de tropezarse con la radio y encontrar su vocación de contar historias. El escritor ahora presenta el cómic ‘La Pirámide Inmortal’, una experiencia novedosa para él: “Este cómic nació con otro título: ‘El secreto egipcio de Napoleón’ en 2002. Habían pasado 4 años de la noche en la Gran Pirámide. Tuve que reescribir la novela en 2014 porque me quedé corto y un amigo me dijo que lo tenía todo para ser un cómic. Hemos estado siete años trabajando en este cómic”.

Cesc Dalmases, ilustrador de ‘La Pirámide Innmortal’, ha estado en ‘La Azotea’ de TRECE: “Hay una parte de documentación y otra de arista. Mi trabajo consiste en darle vida a estos personajes. Napoleón se ve envuelto en una aventura de misterio. Él era joven, general de brigada, pelo largo… vi esta imagen en un cuadro y me encajó muy bien para el cómic”. Javier Sierra admitía que el resultado de las ilustraciones es “verdaderamente formidable” porque se atrevía con un tipo de viñeta que no es habitual, incluso hay una página desplegable cuando Napoleón se mete en el sarcófago.

Javier Sierra, Premio Planeta 2017

‘La Pirámide Inmortal’ es la décima novela de Javier Sierra, pero su octava novela ‘El Fuego Invisible’ de dan el Premio Planeta en 2017: “Fue un momento muy especial. Este premio tiene algo de emocional para los escritores en lengua española. Había publicado varias novelas internacionalmente y algunas de ellas habían sido best seller en Estados Unidos y mis ambiciones estaban cumplidas. El día que recibí el Premio Planeta me acordé de mi madre porque cada 15 de octubre mi madre me preguntaba si me lo iba a llevar. El día que me lo llevé ya se creyó que era escritor porque ella era lector de los Premios Planeta y los tenía en casa”.

Además de escritor, Javier Sierra no pierde su vela de periodista contando con una sección en ‘Herrera en COPE’ con Carlos Herrera: “Él sabe lo que quiere y te deja mucha libertad, Todo lo que le he propuesto lo ha aceptado con entusiasmo en todos los años que llevo con él. Se llama confianza”. Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Javier Sierra?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido, un objeto que les traerá buenos recuerdos. El interior de la primera caja escondía una fotografía: “Esto es en mi barrio de la infancia, en Teruel. Este lugar es hoy un parque público que se llama el Parque Javier Sierra. Tiene una inscripción muy bonita que dice que yo aprendí a mirar al cielo y es verdad. En Teruel puedes ver la vía láctea y te conecta con el universo… algo que es muy difícil de experimentar en una gran ciudad”.

En la segunda caja se encontraba el Premio Planeta: “Bajé a darle un beso a mi mujer y le dije que no sabía lo que había dicho. No era consciente y no estaba preparado. Esto fue el 15 de octubre de 2017, dos semanas antes España estaba con la declaración de independencia de Cataluña y esto era en el Palacio de Congresos de Barcelona, que estaba tomada por las fuerzas del orden y los reyes no pudieron venir por motivos de seguridad. Cuando me dan el premio y voy a la sala de prensa, la primera pregunta que me hacen es qué opinaba del procés y contesté: “El día que Mariano Rajoy y Carles Puigdemont hacen de ‘El fuego invisible’ yo hablaré del procés” haciendo referencia a aquello que dijo Alicia Alonso en los cursos de verano de El Escorial”.

La última caja contenía una revista: “Es el número 1 de la revista ‘Más Allá’. Yo estaba haciendo mi preparación de ingreso a la universidad. Sabía que quería hacer periodismo. Cuando aparece esta revista en los quioscos vi que había un periodismo que se podía ejercer vinculado a lo que más me gustaba. Me presenté en la redacción y a partir del número 4 estaba trabajando y acabé siendo director de la revista muy joven”.