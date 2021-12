Jaume Vives relata en TRECE su encuentro con cristianos perseguidos: "Ojalá tuviera la paz que tienen"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a un invitado muy especial: Jaume Vives. El periodista ha comentado la entrevista hablando de su última novela: “Para mí ha sido un desfogue porque las tramas de asesinato son inventadas pero los personajes son reales, todos los que aparece son reales. Me ha dado pie a tocar muchos temas de actualidad y me ha servido a modo terapéutico para sacar muchas cosas”.

Jaume nos desvela cómo comenzó a escribir este libro: “Estaba leyendo un libro que ya había leído hace 15 años y estaba en la cama. Empecé a imaginarme esas escenas y las recordaba. Esto despertó en mi cerebro algo que tenía dormido. Cerré el libro, cogí el móvil y escribí el libro en una semana”. Jaume Vives se define como escritor a tiempo parcial y periodista a tiempo completo.

Con su primera novela, Jaume Vives ha querido recoger muchos de los problemas del mundo actual: “El sacerdote tiene un perro y eso me da pie a hablar de la relación del hombre moderno con los animales. O, por ejemplo, uno de los protagonistas, que es real, ha estado en la cárcel y te cruzas la calle porque va tatuado desde la frente hasta los pies pero que es un trozo de pan… esto me da pie a hablar de la relación del hombre con el perdón”.

Tras estudiar periodismo en Barcelona, Jaume Vives empezó escribiendo sobre la pobreza en España. Con tan solo 29 años, Jaume ha realizado tres viajes periodísticos a Líbano e Irak, tiene cuatro ensayos periodísticos, ha dirigido dos documentales sobre los cristianos perseguidos en Irak: “En la educación que me han dado mis padres y abuelos he visto como vivían la fe y lo he vivido en un entorno muy natural. Cuando sé que hay cristianos perseguidos me cabreo y rescato las historias y las voy a explicar a gente como yo que estamos a por uvas”.

En 2015 Jaume Vives viajó a Irak con su hermana, su prima y unos amigos para filmar ‘Guardianes de la fe’. “Cuando fuimos, estábamos convencidos de que volveríamos deprimidos, pero no fue así. Por ejemplo, llegamos a la casa de un matrimonio con ocho hijos que no tenían nada y estos tipos nos explican su infierno y nos dicen que nunca se han sentido abandonados por Dios. Ojalá tuviera la paz y la alegría que tienen, cuando ves esto no vuelves triste, vuelves contento, porque el mensaje es muy potente”.

Jaume Vives responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, ‘Tres a Raya’, tres personas que conocen muy bien a nuestros invitados o que son muy curiosos, formulan preguntas indiscretas. La primera pregunta para Juame Vives venía de la mano de Antonio Jiménez, ¿Sería conveniente un proceso secesionista de Tabarnia?: “No hace falta. La función que tenía es de espejo. Muchas veces no te das cuenta de que estás haciendo el ridículo. Es gente que va contra la historia, contra lo social… y no vamos a hacer lo mismo. La función era solo terapéutica, de espejo”.

La segunda pregunta la formulaba Lucía Crespo, ¿Cómo ves a los jóvenes de ahora?:“Creo que hay de todo. He dado charlas a chavales emprendedores y son muy interesantes. Creo que hay esperanza, aunque han sabido salir de esa propuesta dominante que te ofrecen para trabajar en un empleo que no te gusta y si te queda tiempo formas una familia. Creo que hay esperanza, aunque hay que salirse de eso”.

Por último, Álvaro de Juana preguntaba si reconocer su fe cristiana le ha favorecido o no: “El ser católico es una cuestión de deber, por lo que no me planteo si me ayudará o si no me ayudará. No es mérito mío, es lo que he vivido en mi casa. Sí que creo que hay una ligera persecución sutil en Occidente. Según como lo mires puede ser peor que una persecución cruel, porque en Occidente me he encontrado a gente con una fe muy muerta y con poca alegría. No debemos perder tiempo en pensar en las consecuencias que nos va a suponer amar a quien nos ha amado primero”.