Jaime Mayor Oreja hace una defensa a la vida en TRECE: “El aborto nos lleva a crear una sociedad en crisis"

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a un invitado muy especial: Jaime Mayor Oreja. El político ha comenzado comentando lo ocurrido en el Senado, donde ha estado en apoyo a las asociaciones provida: “Era un disparate lo que se estaba aprobando. Es abusar de la libertad de expresión, de manifestación y perseguir a unas personas que quieren ayudar a mujeres que no quieren abortar o que dudan. Cambiar todo un código penal para perseguir a unas personas ejemplares es un disparate”. Allí se manifestaban en contra de la proposición de Ley Orgánica que ya prepara el Gobierno para penalizar que los grupos Provida realizan jornadas de oración frente a las clínicas abortivas.

“Se trata de destruir las creencias de algunos en el ámbito político. Se intenta crear un nuevo orden social. El aborto está legalizado, pero esto es un salto: es hacer del aborto un derecho fundamental. Se dice que, si usted no respeta el aborto, usted no es europeo. Es crear un orden social distinto que no se fundamente en los valores cristianos, sino en los míos, en los que yo me invento”, relata Mayor Oreja preocupado.

Jaime Mayor Oreja es miembro de la Fundación NEOS que pretende mostrar el rumbo adecuado frente al relativismo y a la destrucción del orden social que tratan de imponerse hoy en España: “Vamos hacia la construcción de un mundo que no se sabe cuál es. Solo se crea desorden. No puedes crear una sociedad sobre la cultura de la muerte, la eutanasia, el aborto, la ideología de género… esto nos lleva a una sociedad en crisis. La fe, la religión, es fuente de virtudes, por regla general. Pero no creer en nada es fuente de desorden. Ahora no debe haber fundamentos cristianos”.

Jaime Mayor Oreja ha sido diputado, ministro de Interior, candidato a Lendakari y eurodiputado por el Partido Popular, pero en su vida personal es padre de cuatro hijos y abuelo de nueve nietos: “La vida no es un éxito y un fracaso. En la vida hay muchos momentos de cierto éxito y de cierto fracaso, pero lo importante es que al final te reconozcas como mejor persona”. Mayor Oreja vivió la Transición en el País Vasco con 24 años y allí estuvo durante 25 años, más tarde estuvo cinco años en el Gobierno y, finalmente, diez años en el Parlamento Europeo: “Al final de mi etapa me di cuenta de que nuestra crisis era una crisis de civilización y esto me llevó a crear la Fundación Valores y Sociedad, y ahora he creado NEOS, sobre fundamentos cristianos. Faltan referentes. Vivimos mejor, pero hemos abandonado la familia, el matrimonio y la fe. Y esto ha sido a costa del dinero”.

Jaime Mayor Oreja sostiene que se busca la comodidad a la hora de no tener hijos, de abortar, de elegir la eutanasia o de imponer la ideología de género: “Somos padres que no hemos transmitido una cultura de vida. Debemos tratar de que las nuevas generaciones no cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros. Los cristianos no podemos ser una mayoría resignada, debemos tener la mentalidad de una minoría ruidosa y movilizada”.