Ignacio Gordillo en TRECE: amenazas de ETA, una llamada de Irene Villa y su lucha contra el terrorismo

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, un invitado muy especial: Ignacio Gordillo. El actual abogado comienza la entrevista recordando los más de 30 años que ha trabajado en la Audiencia Nacional: “Soy afortunado. Entré en la Audiencia Nacional de forma casual porque fui para unos tres meses. Hemos disfrutado luchando contra los delincuentes más peligrosos, pero siempre con la Constitución delante”.

Ignacio Gordillo desempeño su cargo en los llamados “años de plomo”: “Yo entré en el año 70 en la Audiencia Nacional y era un muerto diario por ETA”, relata. “Ha habido escenas tremendas. Todos los atentados me han dejado muy marcado. Son gente indefensa, gente anónima. Siempre recordaré en mi cabeza a estos Guardias Civiles, de 20 años, que ardieron en la Plaza de la República Dominicana porque no tiene sentido, no tiene razón de ser”.

¿Cómo le afectó en su vida?: “Me preguntaban el nombre y siempre decía otro nombre. Si me iba de viaje no le decía a mi madre a dónde iba y no tenía teléfono, ni cuenta corriente… éramos personas que no aparecíamos. Lo hemos pasado muy mal familiarmente. Teníamos escolta y seguridad. Me decían que era el siguiente en la lista después de Tagle”. Carmen Tagle fue asesinada a tiros por la banda terrorista ETA en la puerta de su casa. Dale al PLAY para escuchar todas las anécdotas de aquellos años.

La llamada sorpresa de Irene Villa

Irene Villa ha querido recoger la llamada de ‘La Azotea’ de TRECE para preguntarle a Ignacio Gordillo cómo se siente con todos esos casos de ETA que quedaron sin resolver, aunque, asegura, la mayor victoria es que dejaran de matar. El ex fiscal de la Audiencia Nacional responde: “El motivo por el que me quedé más de 30 años en la Audiencia General es gente como tú. Fuimos a verte al hospital y te daban por muerta y el ver que seas tan extraordinaria es emocionante. El atentado contra Irene y su madre está, todavía, sin enjuiciar. Cabe la posibilidad de que haya prescrito. Creo que el trabajo es espectacular y pasamos horas intentando atar las pruebas. Te aseguro que fue imposible”. Irene destaca que su caso no le importa, que habla por otras víctimas, ya que el mes que su caso prescribió se quedó embarazada de su primer hijo: “Yo cerré ese círculo de la mejor forma”.

¿Cuál es la mayor dificultad para encontrar a los culpables?: “La falta de colaboración de Francia lo complicaba. Es una de las asignaturas pendientes. Si tuviera que volver lo haría para darle una explicación a todas las Irenes”. Irene Villa escribió un libro llamado ‘Memorias de un fiscal’ cuyos beneficios van destinados, en su totalidad, a las víctimas del terrorismo: “Hablar con Ignacio me ha hecho aprender derecho, aunque yo siempre sostengo que lo que de verdad te libera es el perdón… la justicia es importante, pero el perdón te permite no seguir anclado en ese hecho traumático”.

Ignacio Gordillo responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Cristina López Schlichting: ¿Cuántas veces han intentado presionarte?: “Muchas veces. Muchísimas. Tema Gal, tema Mario Conde… pero mi respuesta ha sido siempre no. Han sido muchos intentos, incluso de partidos políticos, pero yo siempre he querido ser independiente”.

La segunda pregunta la formulaba Javier Rupérez,¿Qué te sugieren los nombres de Arnaldo Otegui, Luis María Alcorta Maguregui, José María Ostolaza Pagoaga y François Marhuenda?: “Me sugieren que son los nombres de las personas encausadas de tu secuestro. Aquellas que te esperaban en la puerta de tu casa y te metieran en un vehículo. Aunque tú y yo estamos convencidos de su implicación, luego las pruebas no eran como tal. Diste un homenaje enorme a la verdad”.

ETA ha asesinado a más de 850 personas entre los años 1968 y 2010, según en Ministerio del Interior. Ignacio Gordillo quiso hablar de Arnaldo Otegui en particular: “Que ahora Otegui sea el representante de la paz y la imagen de una persona defensora de las libertades no tiene recibo ninguno. Que el Gobierno actual tenga conversaciones y negociaciones con una persona que lo único que ha hecho en su vida es matar y disparar es la mayor ofensa al Estado de Derecho”.

Por último, Ignacio Camacho le preguntaba por la noche que asesinaron a Alberto Jiménez-Becerril y de la Expo 92: “Trabajamos mucho juntos desde el principio. Yo fui director de periódico muy joven, con 28 años, y siempre he tenido cargos de responsabilidad. Nosotros éramos un poco los enemigos del pueblo, porque no se quería escuchar la corrupción. Y sobre el asesinato de Alberto, yo lo viví muy de cerca. Hemos sufrido como periodistas. El terrorismo nos ha marcado y en mi época de prácticas estábamos cerrando el periódico y el subdirector me acercó a casa y se oyó una explosión. Nos dijeron que no podíamos sacar fotos y el subdirector acabó en prisión por haber sacado esas fotos. No debemos olvidarnos de las víctimas de ETA”. Las asociaciones de víctimas de terrorismo denuncian que el Gobierno sigue acercando a los presos de ETA: “Al terrorismo hay que seguir atacándolo”,sentencia Ignacio Gordillo. Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado