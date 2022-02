Edurne desvela un sonido oculto en la canción ‘Tal vez’ dedicada a De Gea: “Esto no lo sabe nadie”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, a una invitada muy especial: Edurne. La cantante ha comenzado su entrevista hablando de la polémica que generó uno de sus vídeos en Instagram: “La lie sin quererlo. Pensaba que era obvio que estaba hablando del single, pero mucha gente pensó que ya no estábamos juntos, pero había puesto fotos con De Gea”, aclara Edurne. En el vídeo aparece comiendo helado en el día de ‘San Solterín’: “Nos reíamos los dos”.

Su último disco ‘Catarsis Deluxe’ se ha colocado en el segundo puesto de la lista oficial de ventas de España. En esta reedición colabora con Efecto Pasillo, Belén Aguilera, Antonio José, Andrés Suárez y Carlos Baute: “Es un lujo colaborar con amigos. Este es un disco muy importante porque ha sido un antes y un después en mi carrera. Es la primera vez que soy libre de hacer todo lo que supone un disco y es un camino diferente en el que estoy contenta de haber arriesgado”. Además del éxito profesional, Edurne fue madre hace casi un año: “No me he emocionado tanto con un cumpleaños. Es una experiencia maravillosa y dura, pero es maravilloso descubrir el mundo con ella. Lo que peor llevo son las horas de sueño”. Edurne y David de Gea han llamado Yanay a su primera hija nacida el 4 de marzo de 2021.

Madrileña de nacimiento, Edurne es cantante, compositora, modelo, actriz y presentadora de televisión. Con su trabajo ‘Catarsis’, Edurne ha puesto fin a cinco años de silencio musical: “Me considero una persona muy trabajadora. Es importante no perder la ilusión".

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Edurne?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. La primera caja de Edurne escondía una fotografía de su adolescencia: “Aquí hice un cameo en ‘Ana y los 7’. Me lo pasé muy bien. Me crucé por los pasillos con Ana Obregón y fue maravillosa, antes de estar en Operación Triunfo. ¡Qué recuerdos!”.

La segunda contenía un ‘funko’ de Mary Poppins: “Tengo locura por los funkos. Creo que tengo rozando los 700 en nuestra casa de Manchester. Tengo cuatro paredes llenas. A veces no sacan los que me gustan y cuando los sacan me vuelo loca. Es la única tarita que tengo”.

Y, por último, la última caja contenía juegos de mesa: “Siempre tenemos la tradición, con amigos y familia, de jugar a juegos de mesa después de cenar. También me gustan los scape room que son como juegos de mesa en vivo, y habré hecho como 150. Cuando pierdo, que es pocas veces, aunque me duela me parece bien, pero si me entero de que ha hecho trampas…”.

El mensaje oculto en la canción ‘Tal vez’ de Edurne

Edurne es pareja del futbolista David de Gea, portero del equipo Manchester United, desde 2010. La canción ‘Tal vez’ está dedicada a él, pero Edurne desvela, por primera vez, un detalle oculto gracias a la pregunta de los compositores Marc y Pedro: “Para mí es un tema muy especial porque es el tema que le hice a David contando nuestra historia de amor. Y me apetecía hacerle un guiño y es que en la canción hay un momento que digo ‘De Gea’. Está muy camuflado, pero ahora yo creo que la gente lo escuchará de otra manera”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Edurne responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, ‘Tres a Raya’, tres personas que conocen muy bien a nuestros invitados o que son muy curiosos, formulan preguntas indiscretas. La primera pregunta para Edurne venía de la mano de Belén Aguilera, ¿Cuál es el momento que hayas pasado mucha vergüenza grabando ‘Got Talent’?: “Recuerdo que había una persona que era ciega y le pregunté que cómo se había visto en la actuación. Risto siempre se ríe, fue un momento tierra trágame, pero noes puede pasar a todos”.

La última pregunta la formulaba Antonio José, a través de videollamada, ¿Cuál es el escenario donde te gustaría tocar que todavía no lo hayas hecho?:“Me encantaría ir a Latinoamérica. Yo creo que Argentina o México me gustaría mucho. Son dos sitios donde nunca he estado. México creo que tiene unos lugares preciosos. Ojalá poder cruzar el charco con mi música”.