Eduardo Torres-Dulce explica en TRECE qué es el “Síndrome Garci” que producen los clásicos del cine

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a un invitado muy especial: Eduardo Torres-Dulce. El fiscal, profesor de Derecho Penal y crítico cinematográfico español… ahora también es colaborador de ‘Classics’, el nuevo espacio para el séptimo arte de TRECE presentado por José Luis Garci. Ha comenzado su entrevista destacando su experiencia: “Ha sido un regreso al pasado. Han pasado 16 años desde que estaba en otros programas dedicados al cine. En el fondo es una tertulia entre amigos, relajada, donde no hay un guion y expresas lo que opinas”.

“El cine es pura emoción”

José Luis Garci y Torres-Dulce son grandes amigos y se embarcan juntos en esta aventura: “Es él quien decide las películas y los que colaboramos los viernes. Había una nostalgia de ‘Qué grande es el cine’ y TRECE es la única cadena que proyecta este formato de presentación-película-tertulia. Es una excusa para hablar un poco de todo: de cine, de música, de pintura, de literatura… Hay un público para las películas clásicas y a esto atiende el programa. Es curioso que las películas clásicas cogen a chicos de 15 años o a un señor de 80”.

“El cine es pura emoción. Lo mismo que sientes al ver ‘Casa Blanca’ es lo mismo que sintieron en su momento cuando la vieron. El Síndrome Garci es esa fascinación con las películas clásicas que, cuando llegas a tu casa y están echando ‘Pretty Woman’ pero no puedes irte a la cama y no puedes dejar de verla y repites y repites”, destacaba Eduardo.

José Luis Garci y Eduardo Torres-Dulce comparten dos de sus mayores pasiones: el cine y el fútbol. Además de esto, Eduardo también es escritor: “Uno escribe para sí mismo. Hay que escribir los libros que te gustaría leer y que no están publicados. En mi caso siempre me ha gustado escribir críticas de cine, pero nunca me había puesto a escribir un libro y el culpable fue José Luis Garci porque tenía una editorial y nos pidió, a los amigos, escribir un libro”. ‘El asesinato de Liberty Balance’ desgrana la película y rodaje de ‘El hombre que mató a Liberty Balance’.

Los comienzos de Eduardo Torres-Dulce

Torres-Dulce comenzó yendo al cine durante su niñez junto a su madre y hermanos. Pero también ha sido desarrollado su carrera fiscal en la Fiscalía General del Estado: “He estado en juzgados de guardia del 77 al 85, que abarca desde la transición a la Movida Madrileña. Lo que yo he visto en un juzgado de guardia no creo que se le ocurra a ningún guionista. Cuando llegué a Madrid me nombraron fiscal de prensa, que nadie quería serlo. El 23-F me pidieron que acudiera al Ministerio del Interior y salí de casa y me di cuenta de que no llevaba dinero y el taxista me llevó igualmente. Pensé que no me iban a dejar entrar sin cartera ni identificación y al llegar entre a la sede donde estaba el Gobierno de España el 23-F sin problema”.