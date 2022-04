Daniel Guzmán explica el motivo por el que todavía no ha aparecido en 'La que se avecina'

El actor y director de cine español, Daniel Guzmán, ha visitado este lunes el programa de TRECE 'La Azotea', donde ha presentado su última película, 'Canallas', y también ha repasado su carrera tanto delante como detrás de las cámaras. En este sentido, uno de los momentos más especiales ha llegado cuando Guzmán ha recordado su paso por la mítica serie de Antena 3, 'Aquí no hay quien viva'.

Encarnando el papel de Roberto y junto a Lucía, personajes que hacía María Adánez, Daniel Guzmán llegaba al edificio de la calle Desengaño 21 en el primer capítulo, cuando se mudaron al piso situado en la tercera planta.









A partir de ese momento, Roberto formó parte de un elenco de personaes entre los que se encuentran algunos de los más recordados en la historia reciente de la televisión de nuestro país: como es el caso de Emilio Delgado, el portero de la comunidad, o su presidente, Juan Cuesta.

Aunque Daniel Guzmán rechazó formar parte varias veces del proyecto, hubo un momento que le conquistó por completo y que le ligó a la serie durante varias temporadas: la primera lectura de guion junto a los demás actores. Intérpretes de la talla de Fernando Tejero, Luis Merlos, José Luis Gil, Eduardo Gómez o Loles León formaron parte de un reparto querido y recordado por varias generaciones de espectadores.

'Aquí no hay quien viva' es una de las series más conocidas de la historia de nuestra televisión y de Antena 3, siendo una de las producciones más recordadas y reconocidas de la primera década del siglo XXI en nuestro país. En este sentido, su éxito se sigue extendiendo hasta nuestros días, ya que sigue cosechando adeptos gracias a sus emisiones en los canales de Atresmedia y también en las plataformas digitales.









Tras su paso por 'Aquí no hay quien viva', una de las principales dudas que existían entre los seguidores más fieles es si algún día Daniel Guzmán aparecerá en 'La que se avecina', la serie que heredó la esencia de Desengaño 21 y también a la mayoría de su reparto.

La presencia de Daniel Guzmán en 'La que se avecina'

En este sentido, con el paso de las temporadas en 'Mirador de Montepinar' muchos actores de la mítica serie de Antena 3 se han ido sumando: Fernando Tejero, María Adánez, Loles León, Laura Pamplona....Pero, poco se ha sabido sobre por qué el actor español no se ha sumado al reparto o por lo menos para hacer un cameo. Ahora, Daniel Guzmán se sincera y explica el verdadero motivo, revelando que sí ha sido tentado para participar: "Sí, tengo muy buena relación con Alberto, con Laura y con todo el equipo. Muchas veces lo hemos dicho y hemos hablado sobre cuándo iba a ir. Siempre quiero ir, lo que pasa que haciendo en 17 años dos películas, como veréis, el tiempo no me ha sobrado", ha explicado el actor con una sonrisa.