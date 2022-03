César Lumbreras, en TRECE: su infancia, los comienzos de ‘Agropopular’ y el origen de la mítica chifla

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a un invitado muy especial: César Lumbreras. Hijo de agricultor y ganadero, el periodista lleva toda una vida informando de lo que ocurre en el campo en ‘Agropopular’: “Empezamos el programa como una prueba para dos meses que se transformaron en 38 años y seguimos de prueba”. César Lumbreras ha hecho programas a bordo de una cosechadora, en Nueva Zelanda y hasta en la Antártida.

¿Cómo ve César Lumbreras la situación actual del mundo rural?: “Es complicado. Por un lado, tenemos un aumento de costes. Los precios son insuficientes y la mayor parte de las explotaciones agrarias están perdiendo dinero”. César, aunque asegura que siempre se ha llevado la radio al campo, ahora es mucho más sencillo: “Teníamos que pedir las líneas para que no sonase a teléfono. Con los aparatos nuevos, si hay buena cobertura, puede salir con sonido de estudio. Puedes emitir desde cualquier punto que haya buena cobertura, pero todavía hay muchas zonas donde no la hay”. Para el periodista es muy importante informar desde el terreno.

¿Cómo ha afectado la invasión de Ucrania en la distribución de las materias primas?

César también ha destacado los problemas de desabastecimiento: “Este problema puntual y gravísimo se debe al paro del transporte. Antes del paro, y como consecuencia de la invasión de Ucrania, nos encontrábamos con un problema de precios para alimentación de los animales. Entre ucrania y Rusia suman entre el 25 y 30$% del comercio mundial del trigo. Ahora ese mercado está cerrado”.

Uno de los productos más afectados es la leche. ¿Por qué sube el precio de la mayoría de productos de primera necesidad y no lo hace el de la leche?: “En paralelo a la subida de costes, no iba subiendo el precio que las industrias lácteas pagan a los ganaderos productores de leche y este sector entró en pérdidas. Esto ya viene de hace tiempo”.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de César Lumbreras?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. El interior de la primera caja escondía bote de borrajas: “Me encanta. Es una de las verduras que más me gustan. Cuando voy a mis directos siempre hay productos de la zona y tengo que hacer un esfuerzo y degustarlo. Mi padre tenía cerdos y durante las vacaciones ayudaba en la explotación”.

En la segunda caja había una chifla: “Es el emblema del programa. Así comenzamos el programa todos los sábados. La chifla original me la robaron, esta no es la original. A los 2 o 3 años del programa, estaba con unos amigos y tenían una chifla y se la requisé y es la que me ha acompañado hasta hace unos meses. Ahora, cada vez que vamos por ahí me van regalando chiflas”.

César Lumbreras responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Julián, ganadero: “¿Mi hijo de siete años podrá dedicarse a este oficio de la ganadería ovina?”: “Si a tu hijo le gusta la actividad ganadera, que apueste por ella porque tarde o temprano terminará sacándole sentido. Lo más importante es que le guste”.

La segunda pregunta la formulaba José, cazador, ¿Cuál es su opinión sobre los problemas que tenemos los cazadores en el mundo rural?: “Hay un problema externo al tema de la caza, que son todas las normas que se van a poner limitando y controlando esta actividad. Es una actividad esencial desde el punto de vista económico y medioambiental porque ayuda a mantener equilibrio entre las especies”.

Por último, Víctor, del sector de la construcción, le preguntaba por la despoblación: “Hay una tendencia al abandono de las zonas rurales. Es muy difícil luchar contra eso. Se da a nivel mundial. Habría que hacer unas medidas que abarquen sanidad, educación… para hacer más atractiva la zona, pero creo que el motivo es de mentalidad”.

