El caso Alcàsser llega a la gran pantalla: “Hemos tenido acceso a muchas cosas desconocidas”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, un programa especial: Especial crimen de Alcàsser. Se cumplen 30 años de uno de los asesinatos que más ha conmocionado a nuestro país. La desaparición de Mirian, Toñi y Desirée, de 14 y 15 años, paralizó un país que se volcó en su búsqueda. ¿Está todo el dicho sobre el caso Alcàsser? Ahora llega a la gran pantalla con la película '75 días'.

El 13 de noviembre de 1992, estas jóvenes se dirigían a una discoteca de Picassent, pero nunca llegaron, aunque solo les separaban 800 metros de su destino. En el punto de mira siempre se han encontrado dos hombres: Antonio Anglés y Miguel Ricat. Juan Manuel Medina, abogado penalista, y Juan Baño, jefe de Interior de COPE han estado en ‘La Azotea’ de TRECE para recordar el caso.

“Que más de 29 años después sigue abierto un crimen nos dice que no se sabe todo sobre el caso”, comienza Juan Manuel Medina: “En la sentencia se reconoce que Antonio y Miguel no actuaron solos y nunca se han identificado. A partir de ahí está todo dicho”. Este fue un caso muy mediático y Juan Baño recuerda el caso: “Eran tres crías que podrían ser las hijas de cualquiera. Anglés nunca apareció y esto suma más inquietud, el principal responsable no ha dado cuentas a la justicia”.

Han pasado casi 30 años del asesinato de las jóvenes y las incógnitas siguen presentes. A la conversación se incorporó el director de ‘elcierredigital.com’, Juan Luis Galiacho: “La película ha sido muy complicada y baraja muy bien todas las hipótesis. Al terminar de ver la película decía que una mala instrucción lleva al sufrimiento de los padres, y esto fue porque no se tuvieron en cuenta a los testigos correctos”. No se hizo una reconstrucción del crimen, no se acotó la zona, los objetos cambiaron de posición para fotografiarlos, no se protegieron los cadáveres mediante su traslado… estos fueron alguno de los errores que se cometieron.

Juan Manuel Medina apunta otros fallos: “No se tomó declaración profunda a la última amiga que estuvo con ellas, pero para mí, el mayor error es que no se tomó un perfil criminológico de Antonio Anglés porque en el año 92 no existía en España. Si esto se hubiera hecho se hubiera visto que era abiertamente homosexual. Esto destapa el que móvil no es sexual. Tampoco se puso en conexión este crimen con otros que ocurrieron en esos años y por la zona”. Juan Baño, por su parte, aclara que él investigó esta hipótesis: “Esas conexiones no creo que coincidieran con ese tipo de planteamiento. Mis investigaciones me dicen que no iba por ahí”.

'75 días', la película sobre el caso Alcàsser

'75 días' es una película sobre el caso Alcàsser que se ha creado tras 10 años de investigación para tratar el caso alejado del morbo y el amarillismo. Su director, Marc Romero, nos da todas las claves: “Eran menores, son las víctimas, y aunque un padre nos diera autorización hemos decidido cambiar los nombres. Yo creo que este crimen no se va a resolver nunca. De 116 muestran no se ha extraído nada en 30 años”.

Pasaron 75 días desde la desaparición de las tres jóvenes hasta que se encontraron sus cuerpos. ¿Hablaron con la amiga de las tres jóvenes que fue la última persona en estar con ellas?: “Esa declaración está publicada y su contenido, que no aparece en el sumario ni en ningún atestado, viene a decir que unas semanas antes habían ido a la discoteca haciendo autostop y un coche les insistió en que los llevaba, aunque ellas no se lo pidieron. La Guardia Civil tarda 7 días en preguntarle a esta amiga. Es importante que esta declaración apareciera en la película”.

Marc Romero asegura haber tenido acceso a muchos datos desconocidos hasta la fecha para realizar la película: “No conocemos nada de Antonio Anglés. Conocimos a un par de sus novios y era un tipo muy violento. Si no tienes deseo, no puedes participar de eso. Hemos tenido acceso al mal llamado “sumario B” donde aparecen unos objetos que pertenecen al polizón que va dentro de un barco, pero estos objetos no están en un almacén de pruebas ni hay fotografías. Me hubiera gustado poder situarle allí y resolver la huida de Anglés”. Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa.

