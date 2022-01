Ángel Expósito relata en TRECE uno de sus programas más complicados en COPE: “Para mí fue insoportable”

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, a un invitado muy especial: Ángel Expósito. El director de ‘La Linterna’ de COPE siempre está pegado a la noticia, realizando periodismo de calle, dando voz a aquellos que necesitan hablar. ¿Cómo está viviendo el periodista la actual explosión de contagios?: “No había vivido nada parecido ni como periodista, ni como padre, ni como marido… ni como ciudadano del mundo. Es una puñeta y algún día lo recordaremos como un periodo histórico que mejor olvidar. Creo que ajustarán la vacuna este año, aparecerán pastillas y hasta la siguiente. Esta es la historia de la medicina mundial”.

Cambiando de tema, a lo político, Ángel Expósito tiene claro cómo afronta esta información: “En España estamos en campaña electoral siempre”. Además, detallaba el principal problema de la política en España: “Es que nadie puede planificar a cinco años vista. Cuando tienes un hijo, es un proyecto de vida, cuando te casas, cuando te hipotecas… es un proyecto de vida. Aquí nadie hace una ley de educación, de energía, o de lo que sea pensando en que va a durar muchos años. Lo haces pensando en las próximas elecciones”. Expósito destaca que los grandes países tienen varias cuestiones que son intocables: la política exterior y defensa, la educación y el asunto de la energía y la industria.

‘La Linterna’ ha ganado 120.000 oyentes el último año hasta lograr un total de 929.000 según el EGM. Expósito nos cuenta el secreto de su éxito: “Que no se te suba a la cabeza nunca. Mi jefe de EFE me decía que debía trabajar toda mi vida como si fuera un becario. Como te lo creas estás perdido. Currar y mejorar, no tiene más”.

“Que Garzón defienda el modelo social de Cuba, él no engaña. Que Pablo Iglesias defienda el modelo bolivariano de sociedad, no engaña… el problema es quién le nombra. Lo que quiero saber es lo que piensa Sánchez de la industria cárnica y del modelo social, si está de acuerdo con Garzón o no”, apunta Ángel sobre la última polémica del ministro de Consumo.

Jon Uriarte cuenta anécdotas de Ángel Expósito

Su compañero de programa comenzaba fuerte: “Es buen chaval, pero… un tío que para divertirse con sus amigos se lanzaba por una cuesta dentro de una lavadora…”. Ambos compañeros, debido a la pandemia, han perdido tradiciones como tomar un café en directo u otras historias, pero recuerdo cómo se conocieron: “En ‘Punto Radio’. Él era director de ABC y subía de tertuliano al programa que hacía Ramón García. Todo el mundo me decía que debía ser un tío muy listo, porque había llegado a director muy joven… luego te dabas cuenta de que era mentira”, bromeaba. “Luego en COPE, Ángel me pide que trabajara con él y así empezó esta amistad”.

Ángel Expósito, periodismo a pie de calle

El “tron” de Cuatro Caminos ha sacado el micrófono de COPE a lugares donde es casi imposible llegar como en Siria, Mosul, Bagdad, Mali, en la frontera de Venezuela y Colombia, Líbano, Cuba, Egipto, Chad, Camerún, Senegal… “Allí donde haya internet, nos plantamos a hacer un programa de radio”. ¿Cuál ha sido la cobertura más complicada a la que se ha enfrentado Ángel Expósito?: “Yo me rompo a llorar cuando veo a esos niños y veo a mis hijos pequeños… y veo a las mujeres violadas y veo a mi mujer y a mis compañeras… no puedo fingir, me rompo. Cualquier otra cosa sería hacer teatro”. El periodista reconoce que realizar el programa desde el puente Simón Bolívar, en Venezuela: “El idioma hace mucho. Estás viendo mujeres prostituyéndose por dos dólares, que es lo que le das a un gorrilla, para mí fue insoportable. Venezuela era Suiza hace dos días y es muy difícil opinar del Gobierno cuando has visto las consecuencias que trae aquello”.