Sin toros en Gijón: "La alcaldesa ha mostrado incultura sobre el origen de los nombres de los toros"

Gijón ha puesto fin a la corridas de toros, con la suspensión de la feria taurina de Begoña que no se renovará por la polémica de haber llamado a dos toros ‘Feminista’ y ‘Nigeriano’. El torero Miguel Abellán ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para contar su postura ante esta polémica surgida.

Miguel pone de manifiesto que “se trata de un atentado y atropello que responde a un arrebato totalitarista por parte de la alcaldesa de una ciudad maravillosa y taurina como Gijón desde el desconocimiento y la ignorancia, sus razones se caen por su propio suelo al no sustentarse jurídicamente ni popularmente, creo que la tauromaquía pertenece al pueblo y es el pueblo quien debe decidir si debe de perpetuarse en su ciudad. Creo que la alcaldesa Ana Fernández ha mostrado incultura total sobre la tauromaquía, el origen por el que se ponen los nombres a los toros para masculinizar el nombre de la vaca que ha sido la madre del toro, hay que explicar que estos nombres datan de hace cerca de 32 años, por tanto por aquel entonces no estábamos en esa tesitura”.

Por su parte, Antonio Bañuelo, presidente de la Unión de Criadores de Toros, explica que “esto viene de hace siglo atrás y esto es grave que se produzca en una zona tan ganadera como Asturias, el toro de lidia es el que más favor hace al ecosistema de la biosfera española con su hábitat extensivo, la tradición de poner el nombre primero es que si se muere una madre lo hereda la hija por lo tanto es posible que haya habido hasta 15 con el nombre ‘feminista’, por ejemplo. “La alcaldesa lleva haciendo una serie de declaraciones que aún no ha acertado en una y se va metiendo en charcos de donde no sabe salir, me gustaría explicar que si la vaca ’feminista’ tiene una hembra se le pone un nombre que le recuerde a su familia, así el ganadero siempre sabe a dónde pertenece. Desde 1995, la Unión de Criadores de Toros es el garante y la responsable con una exigencia del Ministerio muy rigurosa, el nombre se le pone como mínimo a los 4 años, es una prevaricación clarísima si a la alcaldesa no le gustan los nombres de los toros decida prohibir los toros”.

El torero Abellán afirma que “detrás de cada toro hay un trabajo de 4 años, una gente que se levanta a diario para su mantenimiento, un dinero que se desembolsa para mantenerlo, no hablamos de un capricho como para no gustarte el toro lo rechaces. Creo que hablamos de una responsabilidad y que los poderes públicos no estamos para seccionar o cercenar la libertad cultural que sólo pertenece al pueblo, el carácter de esta señora que no acierta en ninguna de sus declaraciones sobre la prohibición de la Feria de la Begoña responde a un carácter totalitarista”.

Abellán aclara que “la tauromaquia no viene por las subvenciones públicas, es un bulo del que estamos hartos los profesionales de la tauromaquía, no solo vivimos de ello sino que generamos muchos puestos de trabajo, es una industria muy importante de este país culturalmente hablando y que percibe una ridícula cantidad de 60.000 euros por parte de los presupuestos generales del Estado. Y si analizamos todo lo que genera la Feria de la Begoña a Gijón es mucho, los beneficios son más grandes que los prejuicios, por eso no se atiene a ninguna justificación jurídica y me atrevería a decir que está incumpliendo la ley que juró en su ayuntamiento, de hecho, el artículo 46 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a no sólo fomentar y divulgar la tauromaquia sino a defenderla también”.