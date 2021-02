Núñez Encabo, diputado en el 23-F: “Es un hecho que el Rey resolvió el golpe de Estado contra los golpistas"

Manuel Núñez Encabo fue uno de los protagonistas del golpe de Estado de 1981. Por aquel entonces, era diputado del PSOE y, justo en el momento en el que el coronel Antonio Tejero irrumpió en el hemiciclo, se encontraba de pie realizando una votación, momento que el propio exdiputado reconoce como el de “más miedo” porque “era el único que estaba de pie en ese momento”.

Así relata Núñez Encabol los sucesos: se escucharon muchos ruidos en la entrada del hemiciclo, y en un segundo momento, repitió mi nombre el Secretario del Congreso porque no se oía muy bien, yo estaba estupefacto y dije que no, porque había votado ya. En esos instantes, se abrieron las puertas, entraron los golpistas gritando Tejero ‘al suelo’, disparando, lo estaba viendo perfectamente porque estaba de pie. Fue un momento de terror enorme, pero continuó puesto que no pude meterme debajo de los asientos donde intentaron buscar refugio los parlamentarios porque yo estaba en pasillo”.

El exdiputado asegura haber pasado entonces momentos “terroríficos”, sobre todo cuando se percató de la poca distancia a la que los agentes armados de la Guardia Civil pasaban de ellos: “Me quedé arrodillado como pude durante 10 minutos mientras pasaba la Guardia Civil y me rozaban con sus subfusiles. Fueron los 10 minutos más terroríficos para mí, no sabía qué podía ocurrir. Yo veía que estaba amenazado”.

Pero, al estar incomunicados en el Congreso, ¿cuándo fueron conscientes de que había fracasado? “No teníamos información más que la que nos daba Tejero, gritaba que habían proclamado presidente del Gobierno a Milans del Bosch. Pensamos que efectivamente el golpe de Estado lo presidía él. Lo digo porque hay que distinguir los hechos de las opiniones. Se confunde lo que ocurrió en el 23-F y hay que evitar esto. El elefante blanco era Milans del Bosch como está demostrado y probado”.

Hasta las 13:30 o 14:00, el hemiciclo continuaba incomunicado, hora aproximada a la que “nos enteramos de que su Majestad el Rey había hablado por televisión. Nos preguntábamos entre nosotros sin hablar prácticamente si estaba a favor nuestro o en contra. Entonces fuimos diciendo ‘a favor’. Entonces cambió el problema, estábamos secuestrados y amenazados de muerte, pero sabíamos que el Rey tal vez podría hacer algo en contra de los golpistas. Fueron los hechos y acontecimientos cuando comenzamos a conocer que dependíamos del Rey de España y es un hecho que fue él quién resolvió pacíficamente para los españoles el Golpe de Estado en contra de los golpistas”, relata.