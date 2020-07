El mensaje de Gay de Liébana al Gobierno: "Estamos haciendo las cosas mal, debemos fijarnos en Alemania"

Merkel ha subrayado que "no hay tiempo que perder" para lograr "rápidamente" un pacto que ataje el "enorme" impacto económico de la pandemia y por eso ha hecho una llamada al "compromiso" de todas las partes involucradas en las negociaciones. "No es correcto decir que hay una serie de opiniones maestras que marcan la pauta y sin ellas no funciona, eso no es cierto", ha destacado.

En su opinión, los países deben "ponerse en el lugar del otro" y los esfuerzos necesarios "no deben ser simplemente ejercidos por los países que son más fuertes económicamente". "Cada Estado miembro tienen un papel que jugar, un papel económico, un papel social, un papel político, y esa es la razón por la que os pido a los eurodiputados vuestro apoyo", ha señalado.

En este sentido, Pedro Sánchez anunció la pasada semana un importante reforma fiscal basada en la subida de impuestos. Algo que parece ir en contra de lo que ha determinado otros países europeos de nuestro entorno. El profesor Gay de Liébana ha estado en 'El Cascabel' para analizar el futuro de la economía española: "El Banco de España no dice nada de subir impuestos, lo que dice es que cuando entremos en la senda de la recuperación tendremos que mejorar el sistema tributario. Es muy importante hacer lo que hace el número uno de Europa: Alemania, que va a ser el primer país en salir de la crisis y con unas buenas sensaciones. ¿Qué están haciendo ellos? Bajar impuestos".

Sobre estas palabras, Gay de Liébana ha explicado que el Gobierno de Pedro Sánchez está tomando el camino equivocado: "España va a liderar el mayor déficit público. Lo estamos haciendo todo mal y Sánchez debería imitar a Alemania. En estos momentos hay mucho debate sobre el déficit. Incluso Bruselas está recomendando que se gaste. Es necesario echar toda la carne en el asador para que la cosa vaya bien. Por Ejemplo Reino Unido está poniendo muchas facilidades para fomentar el turismo interno. Yo creo que España está yendo a contracorriente, por eso reitero que es necesario que nos fijemos en nuestros colegas para que no existan muertes económicas".

Reino Unido ha anunciado importantes ayudas para fomentar el empleo juvenil en las grandes empresas, mientras que en España se está fomentado el Ingreso Mínimo Vital: "En España se está fomentado el Ingreso Mínimo Vital. Hay empresarios que reconocer que la gente prefiere cobrar esta ayuda que trabajar. Lo importante es fomentar el trabajo pero también cualificar a los trabajadores para el futuro, sobre todo por si existe un nuevo cambio en el mercado laboral".

Por último, el economista ha querido mandar un mensaje a Sánchez para que se sume a la iniciativa de la mayoría de Europa basada en la bajada de impuestos: "Si toda la mayoría decide una bajada de impuestos España irá en contra. Las medidas que se están tomando en otros países de Europa es fomentar el gasto porque se debe reactivar la economía. Ahora debemos afrontar este bache con el apoyo del Banco Central Europeo que está poniendo todo el dinero para salir de esta. España debe fijarse en lo que hace el resto de Europa".