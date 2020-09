Médico de atención primaria alerta: "La situación empieza a colapsarse en los hospitales"

Javier Sanz, médico de atención primaria, ha explicado detalladamente en 'El Cascabel' de TRECE cuál es la situación en general en los hospitales de España y qué errores se han cometido para haber llegado a este preocupante punto. Para el doctor, "la situación empieza a colapsarse en los hospitales y eso que aún no hemos empezado con la época de enfermedades pulmonares, de gripe... El otoño-invierno pinta muy mal".

El médico alerta de los primeros colapsos en hospitales y de lo que puede venir en otoño e invierno

En cuanto a qué ha podido suceder para llegar a esta situación, por la que muchos expertos han señalado que parece que la sociedad no aprende después de lo vivido en los últimos meses, el doctor Sanz lo tiene muy claro: "Hay tres pilares. Uno de ellos es los políticos, que no han estado para nada a la altura. Otro es la población, muchos aplausos a las 8 de la tarde en el confinamiento, pero fue volver a la normalidad y parecía que aquí no pasaba nada, fiestas ilegales, gente sin mascarilla, no se guarda la distancia de seguridad… En Europa son un poco más civilizados en comparación con España y por eso no les ha ido como a nosotros", ha afirmado con rotundidad.