Lorenzo Amor, presidente de ATA, en 'El Cascabel': "Si el Gobierno quiere ayudar, que condone la cuota de autónomos"

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha valorado la actitud y las medidas del Gobierno para ayudar a los autónomos en esta crisis económica en la que ha sumido el coronavirus a España. "Es muy fácil. Si quieren ayudar a los autónomos, aprieten el botón y condonen las cuotas de la Seguridad Social, no les lleven a solicitar la prestación de cese de actividad. Dejen de meter burocracia. Hay que invertir en salvar la actividad económica, si no se salvan a las pymes y autónomos, estamos perdiendo empleo. Lo más importante es no perder empleadores y en marzo ya hemos perdido 120.000. Autónomos, pymes y empresas necesitan que la Administración sea un aliado, que no les pongan trabas y cargas, tener financiación y suspender lo que tengan que pagar para tener liquidez y pagar nóminas.