José María Macías, vocal del CGPJ, en 'El Cascabel': "No vamos a permitir que el Poder Judicial de descabece"

En una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE con Antonio Jiménez, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José María Macías, ha asegurado que "la proposición de ley es bastante cafre. El trabajo de un juez es repartir culpas, en esta me costaría mucho. Estoy entre perplejo y aburrido, es cierto que hay obligación de negociar de buena fe y por dos partes, una debería ponerle más empeño y superar restricciones que se están imponiendo, y la otra tendría que ponerlo un poquito más fácil de lo que está haciendo. Las declaraciones de hoy no han ayudado, no sé si las hacen para ganar protagonismo o qué. Lo que no se hace es supeditar la negociación a una proposición de ley que es una amenaza".

José María Macías ha confesado que prefiere "no pensar en las motivaciones porque si me pusiera a ello, me acabaría descorazonando más de lo que estoy. En el CGPJ, quienes esperamos 2 años esperando hasta que nos releven, nos lo tomamos con resignación y profesionalidad. Mientras no se pongan de acuerdo los partidos, no vamos a permitir que el Gobierno del Poder Judicial se descabece. Las críticas que se lanzan en cuanto a que la Constitución exige ponerse de acuerdo no se pueden conjurar ni se pueden responder planteando romper la Constitución".