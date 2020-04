José Cabrera, médico forense: "Si no hacemos autopsias no sabremos por qué este virus mata"

El médico forense José Cabrera ha denunciado en 'El Cascabel' que en España el Gobierno recomiende no hacer autopsias: "¿Por qué razón no hemos hecho autopsias por franjas de edad para asegurarnos de la causa de la muerte?". "No podemos atenernos a que esto es virus, neumonía y muerte. Y si no hacemos autopsias no sabremos por qué este virus mata. Aquí estamos atados de pies y manos. Los profesionales no lo entendemos. Necesitamos hallazgos que nos permitan saber qué terapia hay que aplicar desde el principio a los pacientes según su edad y tipología". El médico forense asegura que "tenemos 20.000 muertos y ni una autopsia, tenemos que recurrir a autopsias alemanas y norteamericanas porque en España se ha aleccionado mal con directivas del Gobierno que no eran de obligado cumplimiento".