Alexander Dimitrenko, en 'El Cascabel': "No soy espía ruso ni separatista, mi vinculación es nula"

Alexander Dimitrenko, imputado en el juicio que investiga una posible financiación de Rusia al proceso separatista catalán, ha desmentido en 'El Cascabel' de TRECE que sea un espía y que haya trabajado para el independentismo en Cataluña: "Es la primera vez que me investigan por algo así y estoy preocupado, pero no sé exactamente de qué se me acusa. Es lo mismo de lo que habíamos hablado los últimos tres años. Soy a quien se referían cuando hablaban de Rusia".

El empresario, que llevaba viviendo más de 17 años en España, asegura que “no he espiado para nadie, he escuchado voces que decían que yo he financiado el separatismo y cosas así. Primero, no soy independentista y menos separatista. Poca cosa se me puede incriminar en este sentido. Soy demócrata, creo en ello, pero muy lejos de lo que se me acusa. No soy espía, cero”.

"He estado muy cerca del Gobierno de Cataluña por intentar crear lazos entre Barcelona, Moscú y San Petesburgo", explica Dimitrenko en 'El Cascabel'. "El objetivo era crear una asociación de empresarios con la finalidad de favorecer contactos profesionales. Así creció la bola y se amplió hasta convertirse en una avalancha".

Alexander Dimitrenko explica que "Yo nací en Moscú, pero mi edad adulta la viví en Barcelona. Lo lógico para mí era aprovechar esto para vincular a la gente en el sentido social, económico y académico, y así conocí a gente de la Generalitat. No me llevé nada de la operación porque fue fallida, nunca la vinculamos al señor Josep Lluís Alay, excepto explicarle cómo iba porque le estaba ayudando a traducir un libro. La vinculación mía con el separatismo a través de este negocio es nula".