Vota | ¿Puede el PSOE exigir transparencia a Feijóo, cuando forma el Gobierno más opaco de la democracia?

El PSOE ha urgido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a aclarar cuanto antes si cobra algún tipo de "sobresueldo" además del salario como senador después de que el dirigente popular ha señalado que dará todas las explicaciones en la Cámara Alta cuando actualice al final de la legislatura su declaración de bienes y sus retribuciones.





La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha instado a Feijóo a que "por salud democrática" explique si cobra o no un "sobresueldo" diferente de sus ingresos como senador y le ha recordado que si "es legal no sé que miedo tiene a explicarlo".



"Si existe ¿por qué lo esconde?. Es tan sencillo como explicar por qué lo percibe", ha dicho Alegría.



Feijóo reconoció ayer que percibe ingresos como presidente del partido y cree que de la misma forma se cobra en otras formaciones, como en el PSOE, algo que han negado los socialistas.



"Todas las personas en el comité de dirección y el presidente del partido tiene un incremento de sus salarios por el partido, igual que lo tiene el PSOE, o al menos lo tenía", señaló Feijóo tras puntualizar que actualizará su declaración de bienes y sus retribuciones en el Senado cuando finalice esta legislatura.



Alegría ha señalado que el líder del PP "mintió" porque "nadie que tenga un puesto de responsabilidad institucional en el PSOE cobra ningún sobresueldo, ningún diputado, senador o consejero, nadie", y ha recordado que los salarios de los cargos institucionales socialistas se pueden ver en la página web.



Sobre los debates electorales cara a cara con Pedro Sánchez, Alegría también le ha reprochado que siga "dando largas" y ha dicho que "al PP no le caben en la cartera más excusas".



"Feijóo no tiene intención de debatir ni de contrastar y hurta a la ciudadanía la posibilidad de escuchar las diferentes propuestas y proyectos, si es que tienen", ha puntualizado.