Vota | ¿Han desactivado las medidas de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes?

En Barcelona ya está en marcha la Cumbre Hispano-Francesa presidida por el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, junto a una veintena de sus ministros para firmar el primer Tratado de Amistad entre ambos países, que pretende elevar al máximo la cooperación bilateral. Encuentro de alto nivel con la presencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés en el saludo institucional, pero también con las protestas independentistas en las inmediaciones, con alrededor de 6.500 manifestantes, tal y como asegura la Guardia Urbana. Justo ha sido el propio Pere Aragonés en abandonar la Cumbre tras saludar al presidente español y al francés, concretamente antes de los himnos.





Aunque fuentes de Moncloa aseguraban que no estaba previsto que Sánchez aprovechar su presencia en Barcelona para mantener un encuentro con el presidente catalán, al final se ha producido una breve conversación informal, en la que Aragonès le ha dicho a Sánchez que el proceso independentista "no ha acabado". Un breve encuentro en el que Pere Aragonèsha asegurado al presidente galo, Emmanuel Macron, que "Cataluña quiere ser un socio europeo".



Poco más 30 segundos de conversación durante el saludo inicial, Sánchez y Aragonès han mantenido después otra breve charla a solas, de algo más de dos minutos. Según fuentes de la Generalitat, Aragonès ha dicho a Sánchez que "el proceso independentista no ha acabado", para tratar de rebatir así la tesis que sostiene la Moncloa.



Ambos han hablado de la situación política actual y Aragonès le ha recordado la lista de 11 asuntos que envió por carta a Sánchez para proponer que sean tratados con la delegación francesa en la cumbre de este jueves, entre ellos los problemas sobre los pasos fronterizos, según las citadas fuentes.



A Macrón, Aragonès le ha trasladado que "Cataluña quiere ser un socio europeo", según explican desde la Generalitat.

Cuando Sánchez y Macron avanzaban hacia la tarima habilitada para la ceremonia de honores militares, Aragonès se ha dirigido a su coche oficial para abandonar el espacio exterior adyacente al museo, donde estaban situadas las tropas del Regimiento de Infantería Barcelona 63, que iban a interpretar los himnos.