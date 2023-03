Vota en la encuesta de 'El Cascabel' | ¿Votaría a favor de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez?

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha defendido hoy como un "acto de responsabilidad política" la moción de censura contra Pedro Sánchez impulsada por su por su partido y que se debate este martes y miércoles y ha lamentado que las conclusiones estén "listas antes de su desarrollo".

Buxadé ha incidido en su habitual rueda de prensa de los lunes que el único objetivo es convocar elecciones generales y ha recalcado que "todo el mundo tendrá que decidir si está con Sánchez o con el señor Ramón Tamames", candidato a la Presidencia del Gobierno.



Ha asegurado que están "tranquilos" y ha destacado que Tamames coincide en los puntos principales con Vox, como la unidad de España, la defensa de la monarquía parlamentaria, los símbolos de la nación y su críticas a la derogación de delito de sedición y la reforma de la malversación.



También en que Sánchez es un "autócrata que ha utilizado todas las instituciones a su servicio" y cuyo único objetivo es "esquilmar a las clases medias y trabajadoras". "Me quedo con todo aquello en lo que estamos de acuerdo", ha concluido el portavoz.



Buxadé ha vuelto a cuestionar la abstención anunciada por el PP al afirmar que lo peor que pueden hacer los políticos y los medios de comunicación es "tener ya escritas las conclusiones" y ha recalcado que los ciudadanos tienen "todo el derecho a que el debate se produzca".



Para el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, "el mejor discurso" será el del líder de su formación, Santiago Abascal, en la presentación de la moción y ha recalcado que la "gran pregunta" del debate es la de "dónde quieren ser recordados los 350 diputados" del Congreso.



Ha recordado que Tamames es un candidato independiente que interpelará especialmente "a aquellos partidos como el PP, o incluso a diputados del Partido Socialista y partidos regionalistas que pueden votar de manera favorable a esta moción de censura y adelantar las elecciones".



De hecho, espera, o "quiere creer", que el debate ofrecerá "grandes titulares" porque alguno de esos diputados pueda tener "un ataque de conciencia, de responsabilidad nacional y vote favorablemente".



Según Garriga, el candidato "ha descansado muy bien, ha dormido muy bien, ha disfrutado de su familia y está con muchas ganas de salir mañana a defender su discurso y a decir al conjunto de los diputados dónde quieren ser recordados por la historia".



En una entrevista en La Gaceta de la Iberosfera, Tamames ha recalcado que no tiene "ningún contrato con Vox para enaltecer al partido ni defenderlo de nada" y que va a dar una opinión independiente.



"¿Que voy a estar yo al servicio de Vox? Yo estoy al servicio de la inteligencia y aquí Vox ha demostrado una inteligencia que no se ha visto en otras partes", ha destacado el veterano economista, que ha avanzado que su discurso será una muestra de esa independencia.



Ha admitido que su análisis de los problemas muchas veces van "en paralelo" a los de Vox, pero ha subrayado que "eso no es extraño" y, sobre Sánchez, ha dicho que "tiene un deseo de aferrarse al poder tremendo".