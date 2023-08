¿La votación de la Mesa del Congreso garantiza la investidura de Pedro Sánchez como Presidente?

El acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts y ERC para la Mesa del Congreso y que ha hecho presidenta de la Cámara a la socialista Francina Armengol, allana el camino hacia la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, y aleja las posibilidades del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo.







A pesar de que Junts y ERC se han afanado en dejar claro que se trata de un pacto que solo afecta a la Mesa del Congreso, lo cierto es que abre la vía de la negociación de una futura investidura de Sánchez y estrecha las opciones de la de Feijóo, que además este jueves ha marcado distancias con Vox al no apoyar la entrada de un diputado de este partido en este órgano de la Cámara.



Fuentes de Moncloa reconocen que la votación del Congreso aleja la hipótesis de una repetición electoral y exhibe a las claras la soledad del PP, que ni siquiera ha podido sumar a Vox en las votaciones para la Mesa, lo que celebran porque deja a la "extrema derecha" fuera de este órgano de la Cámara.



Además, creen posible articular una mayoría de gobierno progresista aunque piden prudencia ya que el acuerdo con Junts y ERC es solo para la Mesa y todavía queda negociar la investidura.



En cualquier caso, se preguntan si Feijóo mantendrá ante el rey su disposición a ir a la investidura, tras lo sucedido hoy con Vox en la Mesa.



Sin embargo, fuentes de Vox desvinculan la falta de acuerdo con el PP en este órgano de una hipotética investidura de Feijóo.



En el PP no ven cambios en la situación de cara a la investidura. Creen que la clave sigue siendo la posición del PNV, si Junts termina apoyando al PSOE y si Vox no cambia de posición y deja de apoyar a Feijóo.



Una situación que podría perjudicar sus opciones durante la ronda de consultas con el rey.



Admiten, en cualquier caso, que tienen muy complicado competir con Sánchez a la hora de aceptar cesiones, como la amnistía.



Y es que aunque la letra del acuerdo entre el PSOE y los independentistas catalanes para el Congreso no contempla la amnistía de los encausados catalanes, tanto Junts como ERC sí la plantean a futuro de cara a la negociación para hacer presidente a Pedro Sánchez.



El primer punto contempla el impulso de la oficialidad del catalán en la Unión Europea, un requisito que se ha explicitado con una carta enviada este mismo jueves por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a la Comisión Europea solicitando este reconocimiento, que extiende también al vasco y al gallego.



Los socialistas se comprometen también al uso "inmediato" del catalán en el Congreso de los Diputados junto al resto de lenguas cooficiales del Estado, una medida que consideran "es perfectamente legal" y no necesita "ninguna reforma del reglamento".



Otro de los puntos del acuerdo contempla la reactivación de la comisión de investigación sobre el caso Pegasus, que afectó a decenas de dirigentes independentistas, que fueron espiados a través de sus teléfonos móviles.



Además, en el texto firmado con ERC, se comprometen a seguir avanzando en la "desjudicialización del conflicto político" entre Cataluña y el Estado con la meta de "continuar con el hecho de que la política impere por todas las vías legales", según reza el comunicado difundido por ERC.



El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha insistido en que este acuerdo "nada tiene que ver con la investidura" que supondrá "otra negociación mucho más complicada".



La amnistía, reitera, no forma parte del actual acuerdo, aunque Rufián ha dejado caer que podría formar parte de la negociación para la investidura.



"Por nosotros amnistía, pero aquí hay otros actores, hay quien le parece insuficiente", ha explicado.



Desde Junts, Carles Puigdemont ha advertido al PSOE de que la posición de partido en relación a la investidura de Pedro Sánchez está "exactamente donde estaba tras las elecciones", y ha recordado que el pacto de hoy se circunscribe a la Mesa del Congreso.



Puigdemont ha avisado de que a Junts no le moverán "promesas o voluntades políticas sin garantías de cumplimiento de quien no genera ninguna confianza" y de que si llegan acuerdos futuros, será "porque llevan incorporado su cumplimiento de manera comprobable", como es el caso de la Mesa del Congreso, ha dicho.



En esta línea, fuentes de Sumar han alertado de que si Sánchez quiere ser investido, tendrá que moverse "mucho" y aceptar más propuestas de los independentistas.



"El PSOE se va a tener que mover", avisan.