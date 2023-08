Vota en la encuesta de 'El Cascabel' | ¿Es necesario revisar el modelo territorial?

El Gobierno y el Partido Popular han evitado este jueves desairar al lehendakari, Íñigo Urkullu, y su propuesta para avanzar en el carácter plurinacional del Estado y desarrollar el autogobierno en Euskadi y han insistido en que cualquier reforma del modelo territorial debe hacerse siempre dentro del marco constitucional.





La propuesta de Urkullu ha irrumpido en el escenario previo a la sesión de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con quien ayer habló el lehendakari dentro de la ronda de contactos que el popular está manteniendo de cara a conseguir apoyos para el pleno del 26 y 27 de septiembre.



El PP está buscando los cuatro votos que le permitirían llegar a la Moncloa, aunque el propio Feijóo ha reconocido que la posibilidad de éxito es lejana, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez sondea ya a sus posibles socios de investidura. En ambos casos la mirada está puesta en el PNV.



En una tribuna que hoy publica "El País", Urkullu considera que el actual momento político "abre una nueva oportunidad" para avanzar en el carácter plurinacional del Estado y en el desarrollo del autogobierno de Euskadi sin necesidad de modificar la Constitución.



Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha valorado la propuesta, que ha calificado de "muy legítima".



Bolaños ha dejado claro por un lado que la iniciativa de Urkullu no es la del Ejecutivo, aunque ha afirmado que siempre valora "todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio y acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional", que es lo que propone, ha dicho, el lehendakari en su tribuna.



AVANZAR EN AUTOGOBIERNO



El mismo tono y el mismo énfasis en el marco constitucional se ha repetido en las filas del PP. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que "está bien" dialogar para avanzar en autogobierno, como plantea el dirigente del PNV, "pero sin relegar a nadie y siempre dentro de la Constitución".



"Andalucía conquistó su autonomía por la misma vía que el resto de las comunidades históricas y eso hay que respetarlo", ha señalado el presidente andaluz en la red social X, antes Twitter.



Aunque sin referirse expresamente a la tribuna, Feijóo ha reivindicado que los populares estén "abiertos a escuchar lo que se nos diga desde cualquier lugar de España", porque ellos sí son "libres de aceptar aquello que cabe en la Constitución y para decir que no a aquello que excede la Constitución".



En un acto junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del partido en la región, Isabel Díaz Ayuso, el presidente del Partido Popular ha defendido además su iniciativa de contactar con los presidentes autonómicos de cara a la investidura.



"Prestaremos atención a todos los que nos quieran plantear cosas que beneficiando una parte de España al final benefician a la totalidad de España y rechazaremos a quienes nos quieren plantear cosas que perjudiquen la igualdad real y efectiva de los ciudadanos", ha subrayado.



LAS CONDICIONES DE JUNTS



JxCat, otro de los socios clave para que salga adelante una investidura, ha fijado por su parte quién y cuándo dará a conocer públicamente los términos de la negociación que propone.



Será el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont quien expondrá el próximo 5 de septiembre en Bruselas (Bélgica) el marco que fija Junts para abrir negociaciones.



Y es que, en estos momentos, ha asegurado el propio Puigdemont, hay "conversaciones" con algunas formaciones, pero no una negociación en marcha.